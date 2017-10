El Thyssen-Bornemisza, un nou recorregut per la permanent

El Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, Passeig del Prado 8 de Madrid, i Acciona llancen un nou recorregut per la col·lecció permanent.

Joaquín Mollinedo, director general de Relacions Institucionals, Sostenibilitat i Marca d’Acciona, Evelio Acevedo, director gerent del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, i Ana Moreno, cap de l’Àrea d’Educació del Museu, han presentat l’itinerari Art i Sostenibilitat, que, a través de grans obres de la col·lecció permanent del Museu, busca fomentar el pensament sostenible i convidar a la reflexió sobre la necessitat d’un progrés equilibrat, respectuós amb el medi ambient i responsable respecte a l’impacte social.

Per al director general de Relacions Institucionals, Sostenibilitat i Marca d’Acciona, Joaquín Mollinedo, “el recorregut dissenyat pel Museu Thyssen és una crida a la reflexió sobre la sostenibilitat en els seus tres vessants, econòmica, social i mediambiental, a través de la delicada i precisa mirada dels pintors “. I afegeix: “En Acciona, creiem que la sostenibilitat és intrínseca a la nostra missió com a empresa. El recorregut Art i Sostenibilitat ens permet acostar-nos més a la societat, divulgant els grans desafiaments que la sostenibilitat suposa “.

“La missió d’un museu es basa, entre altres coses”, explica Evelio Acevedo, director gerent del Museu Thyssen, “en la sostenibilitat, en aconseguir que una obra d’art del segle XIV, per exemple, arribi fins al públic del present en les millors condicions i conservant la seva essència a través dels segles. per això, un itinerari com aquest té tot el sentit per a un museu com el nostre “.

La selecció d’obres que presenta aquest recorregut s’ha realitzat en base a criteris d’experiència estètica que posen en relació art i desenvolupament sostenible en termes d’ecologia, economia i societat. Aquest conjunt de pintures es reinterpreta en un marc des del qual generar empatia amb el medi ambient i la sostenibilitat. No es tracta d’art mediambiental, sinó de destacades obres de la història de l’art a partir de les quals es poden pensar històricament les relacions entre producció cultural, societat i desenvolupament sostenible.

A la imatge, Vincent van Gogh, “Els descarregadors a Arles”, 1888. Museu Thyssen-Bornemisza.

Etiquetes: Acciona · Art i Sostenibilitat · Museu Nacional Thyssen-Bornemisza