El TÊTE À TÊTE entre Lola Berenguer i Pepa Satuén pren la 6a Galeria d’Art

6A Galeria d’Art segueix amb la celebració del seu 35è Aniversari, posant la mirada, en aquesta ocasió, sobre l’abstracció de dues artistes andaluses, Lola Berenguer (El Ejido, Almeria, 1965) i Pepa Satué (Sevilla, 1960). “Hem treballat amb les seves obres en sengles col·lectives. La cosa va funcionar. Parlant amb elles els vam proposar el Tête à Tête, vam intuir el projecte tot d’una, les abstraccions d’ambdues conjuguen a la perfecció. Hi ha diàleg” afirma Bel Font, directora de la galeria).

Ambdues artistes reconeixen que des del moment en què la Galeria va posar la proposta sobre la taula “vam sentir una gran motivació, i per què no dir-ho, molta il·lusió” afirma Lola Berenguer, “Tot d’una hi vam posar fil a l’agulla. Va ser una proposta engrescadora” afegeix Pepa Satué.

La Galeria es caracteritza precisament per ser, si no l’única, una de les poques de tot l’estat amb un espai expositiu i un taller d’estampació tradicional al centre d’una ciutat, Palma en aquest cas, un concepte complet de què gaudeixen els artistes. Uns 400 m2 dedicats a l’art contemporani i a les tècniques d’estampació més arcaiques. El resultat és un projecte ambiciós, fruit de molts mesos de treball constant, un mà a mà entre les artistes, i un mà a mà d’ambdues amb la Galeria, traduït en part en els extraordinaris resultats, obtinguts del stage al Taller, com a part important del projecte. “És aquest tipus de projectes que marquen el nostre ritme, en la nostra incansable tasca per mostrar l’obra gràfica original al mateix plànol que la peça única. En mostrar l’obra gràfica original com un mitjà expressiu en si mateix” afirmen des de la Galeria.

Tête à tête s’inaugura el dia 15 de Juny en el marc de les celebracions dels 35 anys de la galeria mallorquina.

A la imatge, detall del taller de 6A Galeria d’Art

