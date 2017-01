El teatre Romea acull la presentació de la biografia de Joan B. Cendrós

Amb el Teatre Romea ple de gom a gom, i amb la presència de destacades personalitats del món de la cultura, l’empresa i la societat civil catalana, es va presentar la biografia de Joan B. Cendrós, El cavaller Floïd de Genís Sinca.

L’actor Lluís Canut va fer d’amfitrió de la vetllada que va ser presidida pel Conseller de Cultura, Santi Vila. L’editor de Proa, Josep Lluch va iniciar el torn de parlaments. David Madí Cendrós, net de J.B. Cendrós, va parlar del tarannà del seu avi tant a nivell empresarial com de mecenes de la cultura catalana, a la vegada que va significar la satisfacció de la família per la publicació de la biografia. Genís Sinca, autor del llibre, va explicar el perquè de la biografia i va demanar un reconeixement per diferents persones que hi havia al teatre i que han estat protagonistes directes en la vida del J.B. Cendrós i en el relat del llibre. Va posar de manifest l’ajut que ha trobat en la família Cendrós per poder escriure la biografia. L’acte va ser clausurat per Santi Vila, Conseller de Cultura que va deixar molt clar que al nostre país li fan falta persones com Cendrós que ha fet possible que la llengua catalana sigui on és.

Va quedar molt clar en el decurs de l’acte de la valentia de Cendrós que en uns moments molts difícils es va enfrontar a les autoritats espanyoles per poder defensar quelcom tan preuat com la llengua i la cultura catalana.

