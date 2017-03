“El riu encès” de Miquel Martín a la col·lecció La Cram

El Cep i la Nansa incorpora el lliure El riu encès de Miquel Martín i Serra al catàleg de la col·lecció La Cram.

“El riu encès recorre la ciutat de Girona i els pobles de la Vall de Camprodon a través d’uns personatges marcats per la pèrdua o l’absència dels éssers més estimats: un pare, una mare, un germà. Són, doncs, persones desorientades, corcades per una gran buidor. De vegades, fugen i s’amaguen, però d’altres també cerquen la felicitat amb passió o lluiten fins al límit de les seves forces. Com un riu que ho arrossega tot, travessen camins inesperats i tortuosos fins que, un bon dia, les seves vides es creuen i totes les peces comencen a encaixar: mentides i veritats, pors i silencis, amenaces i traïcions. Amb una prosa rica i suggeridora, plena de lirisme, El riu encès ens submergeix en els replecs més amagats, més foscos o més reveladors de l’existència fins a sacsejar les nostres creences o conviccions. Ens mostra, ras i curt, la paradoxa vital amb tots els seus matisos, com un mirall en qual ens podem veure reflectits.”

El 24 de març es presentarà al Teatre Mundial de la Bisbal d’Empordà. El dia 7 d’abril a la biblioteca Salvador Raurich de Begur. El 10 d’abril, a la Llibreria 22 de Girona. El 16 d’abril, a la sala de plens de l’ajuntament de Camprodon. I el dia 2 d’abril, a la Biblioteca municipal de Palafrugell.

