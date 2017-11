“El retrat pintat. Imatge i pintura ceràmica” a la Fundació Mascort

La Fundació Mascort de Torroella de Montgrí presenta del 18 de novembre al 2 d’abril del 2018 El retrat pintat, imatge i pintura ceràmica. La mostra, procedent del Museu de Xàtiva, té com a protagonista el retrat pintat en suport ceràmic.

La mostra “El retrat pintat. Imatge i pintura ceràmica” organitzada conjuntament amb el Museu de Xàtiva, Casa de l’Ensenyança, està composta per una cinquantena de peces ceràmiques on es reflexiona sobre la utilització del suport ceràmic com a mitjà per realitzar un retrat, una de les aplicacions més interessants i oblidades de la ceràmica i els seus oficis, al llarg de la història. Les peces procedeixen de diferents col·leccions privades i d’institucions com el Museu-Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, el Museu de ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València, i la Fundació Mascort, a Torroella de Montgrí.

L’ús de la ceràmica com a suport per al retrat pintat va tenir el seu moment àlgid a finals del segle XIX i les primeres dècades del XX. Diverses Escoles de Belles Arts van sorgir en grans ciutats o en centres amb forta tradició ceràmica: Talavera, Barcelona, Sevilla o Manises van incorporar aquesta nova forma de decorar la ceràmica. A més, artistes especialitzats, i de gran reconeixement, van executar els motius principals, en particular el retrat. Aquest gènere va ser especialment conreat per un nombrós grup d’artistes valencians, que van retratar a polítics i personatges de l’època i que formen el corpus d’aquesta exposició.

Quan la fotografia es va imposar decididament al segle XIX, aquest tipus d’obres es van oblidar, encara que arriben a conviure en un curt espai de temps. En l’actualitat, podem analitzar l’alt grau de perfecció a què van arribar els ceramistes utilitzant tant la porcellana, la pisa o l’argila vermella com a suport.

En l’exposició, i al catàleg d’estudi de publicació imminent, destaquen principalment els dos retrats del matrimoni Balaguer, Manuela Carbonell i Víctor Balaguer que van ser pintades pel valencià Francisco Dasí Ortega al 1881. A més, en companyia de les obres ceràmiques i com a complement es mostra una important documentació epistolar relacionada amb aquestes peces, la qual cosa enriqueix el coneixement del funcionament de les fàbriques valencianes del segle XIX.

L’exposició ha estat precedida per un minuciós treball de recerca i selecció en museus i col·leccions per poder recopilar un nombre tan significatiu de retrats ceràmics, amb suports, tècniques i estils diversos que ens transporten a un món en el qual la càmera fotogràfica i el mòbil encara no feien les coses tan fàcils i tan poc esforçades.

S’han pogut reunir una important diversitat de peces gràcies a la col·laboració d’entitats com el Museu de Xàtiva, el Museu de ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí de València, el Museu-Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, la Fundació Mascort, i altres col·leccionistes privats.

Mercedes González, comissària de l’exposició al Museu de Xàtiva i a la Fundació Mascort, és ceramista, forma part del taller de ceràmica Vallés 16 de Xàtiva (València). Ha comissariat l’exposició Els colors dels taulells, per al Museu de ceràmica de València l’any 2014-2015, i l’exposició Pintura ceràmica a les col·leccions privades, al Museu de Xàtiva, Casa de l´Ensenyança el 2015, i publicat els seus catàlegs corresponents, així com articles sobre estudis de ceràmica valenciana al Butlletí informatiu de ceràmica catalana i en diverses revistes especialitzades.

Algunes obres a destacar de l’exposició són:

Retrat de Víctor Balaguer i Cirera. Plaques ceràmiques emmarcades en bastidor de fusta. Pintor Francisco Dasí Ortega, fàbrica de José Gastaldo Martínez, València, 1880-1881. Col·lecció Museu -Biblioteca Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Retrat de Dona ¿María Esteve (1830-1885)? Placa ceràmica modelada a mà per pressió. Pintor Francisco Dasí Ortega, fàbrica desconeguda, 1855. Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí, València.

Plat amb el Retrat de Trinitat García de la Rosa. Pintor Teófilo García de la Rosa i Rodríguez, fàbrica desconeguda de Manises, 1919. Col·lecció permanent, Museu Nacional de Ceràmica, València.

Retrat de Gregorio Muñoz Dueñas. Pintor Arturo Almar Alió. Probablement procedeix de la Fàbrica Germans Bayarri, 1908-1915. Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí, València.

Placa retrat de llaurador valencià (pare del pintor Antonio Bosch). Pintor Antonio Bosch Hernández, possiblement del taller propi del pintor, 1942. Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí, València.

Retrat masculí. Pintor Salomón-Guillaume Counis (1785-1842). Pintat a mà sobre placa oval de porcellana esmaltada, 1840. Col·lecció Martínez Lanzas-de las Heras.

Plat d’¿Adelina Patti? Fàbrica Ramon Florensa, Barcelona, finals del s. XIX. Col·lecció particular.

A la imatge, plat amb el Retrat de Trinitat García de la Rosa. Pintor Teófilo García de la Rosa i Rodríguez, fàbrica desconeguda de Manises, 1919. Col·lecció permanent, Museu Nacional de Ceràmica, València (detall).

