“El retorno de Max Aub” al Cervantes de Madrid

natàlia lloreta

L’Instituto Cervantes de Madrid inaugura l’exposició Retorno a Max Aub, que pot veure’s al 20 d’abril al 15 de maig a la seva seu del carrer Alcalà, 49.

Aquesta exposició proposa un passeig cronològic i panoràmic per l’obra de l’autor, la qual no es pot entendre sense un breu repàs de la seva vida, que ve condicionada d’una manera determinant i irreversible, com la de tants espanyols de la seva generació, per la Guerra Civil. El conflicte esclata quan els autors d’aquesta generació rondaven els trenta-cinc anys, una edat que hauria d’haver estat de plenitud personal, econòmica, laboral i, per descomptat, creativa.

L’exposició, a través de quatre espais que corresponen a quatre segments cronològics (Primers anys; Guerra Civil i primera postguerra; Mèxic; i Últims anys -que comprèn els seus dos retorns a l’Espanya de la Dictadura-), té una voluntat didàctica però vol complaure també a aquells visitants que estiguin ben familiaritzats amb la vida i l’obra d’Aub. Gràcies fonamentalment a les edicions dels seus llibres, però també recolzant-se en fotografies, pintures, documents personals o correspondència, la mostra recorre la trajectòria vital i creativa de l’escriptor.

L’exposició inclou unes 125 obres, principalment d’Aub però també de José Moreno Villa i Vicente Rojo i està comissariada per Juan Marqués. Abarca un període cronològic de 1903 a 1974. S’edita també un catàleg de petit format que inclou textos del comissari i reproduccions de tota l’obra exposada.

Etiquetes: Instituto Cervantes de Madrid · Juan Marqués · Max Aub