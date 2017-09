“El retorn del fill pròdig” de Curro González a la Galeria Rafael Ortiz

La Galeria Rafael Ortiz inaugura el 28 de setembre l’exposició El retorn del fill pròdig de Curro González. La mostra es podrà visitar fins a l’11 de novembre del 2017.

Les obres que Curro González ha reunit per a aquesta exposició es presten a ser interpretades de molt diverses maneres. Per això, potser, el seu autor no vol ni parlar-ne. Que potser així les obres es podran revelar com una mena de viatge circular, intermitent, i oferir acomodament a les reflexions i els sentiments dels que vulguin acerarse a contemplar-les. En l’atzarosa combinació de dibuix i pintura que flueix per l’espai saturat de color d’aquests quadres, batega una idea vaga, que es resisteix a deixar-se constrènyer per classificació alguna. És la intenció de l’autor no oferir explicacions que només serveixin de crosses per caminar a cegues, en la ignorància. I, si ho fa així, és en la confiança que l’ull ignorant sempre triomfa. En paraules de Julian Barnes: “La pintura que sobreviu és aquella que perdura més que la seva pròpia història. La religió decau, la icona roman; un relat s’oblida, però la seva representació continua fascinant”.

