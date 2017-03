El relat d’una exposicó d’alumnes al MAC

A cura del nens i nenes de 5è de primària de les escoles Angeleta Ferrer i Montserrat Solà i amb els artistes Ignasi Aballí, Martí Anson, Isabel Banal, Bestué-Vives, Rafel G. Bianchi, Curro Claret, Enric Farrés, Neil Harbisson, Jordi Lafon + Montsita Rierola, Mariona Moncunill, Perejaume, Raül Roncero i Belén Uriel. Alhora s’inaugura al MAC Espai El procés del relat, exposició que explica i documenta el treball realitzat des de l’octubre de 2016 a partir de l’encàrrec del MAC a aquests 75 petits curadors de construir una exposició d’art contemporani per a les sales de Can Palauet, al carrer de Sant Josep, 9, de Mataró. Serà el dia 10 de març a les 19h. de la tarda. El projecte es planteja com a treball de curs, de caràcter transversal, en què aquests nens i nenes de 5è reben l’encàrrec d’idear una exposició d’art contemporani per a les Sales d’exposicions de Can Palauet. Ells i elles faran de comissaris, triaran el que ens explicarà l’exposició, coneixeran artistes i triaran peces d’alguns d’ells; aprendran com es fa la producció de l’exposició i la dissenyaran: pensaran l’espai i com disposar les peces que hauran triat; redactaran les cartel·les i els fulls de sala; col·laboraran en el muntatge; documentaran el procés i, finalment, pensaran i executaran el servei educatiu i les activitats complementàries. Pretenem, doncs, fer conèixer l’art i els llenguatges contemporanis des de dins, amb l’objectiu d’explicar l’exposició amb les paraules d’aquests nens i nenes.