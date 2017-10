El Reina Sofia rep la donació de cinc escultures de Gargallo

El Reina Sofia rep la donació de cinc importants escultures de Pau Gargallo que a partir del 15 d’octubre s’exposen a la sala 208 del Museu oferint una interessant visió de l’univers creatiu de l’artista saragossà i dels seus èxits plàstics.

La donació de les cinc peces escultòriques de l’autor Pablo Gargallo (Maella, Saragossa, 1881-Reus, Barcelona, ​​1934) ha estat per part de la seva filla Pierrette Gargallo. L’acte de donació s’ha formalitzat el 15 d’octubre a la sala 208 de la segona planta de l’edifici Sabatini, que a partir d’ara acollirà les peces La main à la pipe (1920), Portrait d’Ángel Fernández de Soto (1920 ); Jeune fille espagnole (1921), Main de l’elegant (1921) i Levrier (Llebrer) (1921). Aquestes cinc obres estaran al costat de vuit de l’artista saragossà que ja formaven part de la Col·lecció, el que suposarà una gran oportunitat per poder tenir una visió de conjunt molt particular del seu univers creatiu.

El fet que en els cinc casos es tracti d’obres realitzades en xapa de plom, material tan inusitat i dúctil com fràgil, fa especialment important aquesta donació al Reina Sofia. Totes les peces són testimoni dels èxits plàstics aconseguits per Gargallo en el trienni 1920-1923, que anuncien una sèrie de continus descobriments revolucionaris per al futur de la seva obra en particular, i de l’escultura en general. La rellevància d’aquesta donació de la família de Pablo Gargallo rau en la qualitat, el material i la tècnica de les peces, realitzades quan l’artista estava ja considerat un dels més importants escultors de la seva època, i que al tractar-se de peces úniques, són de major interès que els exemplars en bronze.

Del notable conjunt de cinc escultures objecte de la donació, la Col·lecció del Museu Reina Sofia conserva les versions seriades en bronze de tres d’elles: Jeune fille espagnole, Portrait d’Ángel Fernández de Soto i La main à la pipe, adquirides les tres a Pierrette Gargallo a 2004. Gargallo va presentar l’original en plom de Jeune fille espagnole, amb el títol Noia jove, a la Sala Especial que li va dedicar l’Exposició d’Art de Barcelona, ​​el 1921.

La main à la pipe originalment s’integrava en el Retrat d’Ángel [Fernández] de Soto. Respecte a Main de l’elegant, va passar el mateix, és a dir, procedeix de l’escultura L’elegant (o Parisienne elegant) [1921], el que mostra la tendència de l’escultor a reconsiderar treballs anteriors en dur a terme la separació del conjunt inicialment concebut, el que passa també amb la Llebrer (Levrier), que procedeix del conjunt Dona amb para-sol, de 1921.

La col·lecció del Museu Reina Sofia (que li va dedicar una exposició, Pablo Gargallo. Dibuixos, el 1998), conserva actualment un total de 29 obres de l’artista, datades entre 1908 i 1933, la majoria d’elles escultures, a excepció de tres dibuixos que daten de 1927.

A la imatge, vista de la Sala de la Col·lecció amb obres de Pablo Gargallo. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores. Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Reina Sofia.

