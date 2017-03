El Reina Sofia i el MoMA porten Marcel Broodthaers a Düsseldorf

gisela chillida

El Reina Sofia i el MoMA presenten la major retrospectiva de Marcel Broodthaers del 2 de març al 11 de juny, al Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf.

L’exposició, que va rebre la visita d’unes 700.000 persones al seu pas per Espanya i Estats Units, és la mostra antològica més completa que s’ha fet fins ara sobre l’artista belga, reuneix al voltant de 250 peces, entre obres i material documental per mostrar les múltiples facetes que va desenvolupar Marcel Broodthaers. El públic que assisteixi el museu alemany podrà contemplar importants obres de l’autor procedents de prestigioses institucions com el MoMA de Nova York, la Tate Gallery de Londres, la National Gallery de Washington, la National Gallery of Scotland, el MACBA de Barcelona, ​​o el centre Georges Pompidou de París.

L’extraordinària producció de Broodthaers durant les dècades dels anys 60 i 70, el va convertir en un dels creadors més importants del panorama internacional, amb una influència que continua vigent a dia d’avui. Marcel Broodthaers no va començar la seva activitat dins de les arts plàstiques fins aproximadament complir els quaranta anys, havent-se dedicat anteriorment a la fotografia, literatura, poesia i crítica artística. Va conrear diverses disciplines com l’escultura, pintura o el cinema, a més de realitzar una sèrie d’exposicions concebudes com a dispositius de presentació del seu propi treball.

La de Marcel Broodthaers no és l’única exposició de projecció internacional en la qual el Reina Sofia és partícip aquest any. Actualment, a l’edifici Sabatini del Museu es poden visitar les exposicions Art et Liberté. Ruptura, guerra i surrealisme a Egipte (1938-1948) -procedent del Centre George Pompidou de París i que més tard viatjarà a Düsseldorf també i a Liverpool- i Bruce Conner. L’any 2016, el Museu Reina Sofia també va preparar diverses mostres que van viatjar a l’estranger. Amb fons de la seva col·lecció va organitzar al Museu Amparo de Pobla (Mèxic) l’exposició Fotos & libros. Espanya 1905-1977, una revisió de la història de la fotografia espanyola des de principis del segle XX fins a mitjans dels anys setanta mitjançant fotollibres. Així mateix, les ciutats japoneses de Kyoto i Tòquio van albergar el passat estiu l’exposició Salvador Dalí, en la qual es van mostrar fons del Museu Reina Sofia.

A la imatge, “Sense títol (Tríptic)” de Marcel Broodthaers.

Etiquetes: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen · MoMA · Museu Reina Sofia