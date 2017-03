El Reina Sofia adquireix obres per valor de prop de 460.000 euros

La Fundació Museu Reina Sofia adquireix obres per valor de prop de 460.000 euros. Destaca una peça de Remy Zaugg, donada per Helga de Alvear i 8 díptics de Beatriz González

L’última reunió del Consell Internacional de Mecenatge de la Fundació Museu Reina Sofia, en el marc de les prioritats de la Col·lecció d’aquesta institució i de les línies estratègiques de la Fundació, ha aprovat la donació de 7 importants obres i la compra d’altres 7 conjunts de treballs (com sèries gràfiques i fotogràfiques, per exemple), algunes de les quals han estat adquirides en l’edició d’ARCO 2017. El conjunt aconsegueix un valor global de 459.301 euros i serà dipositat indefinidament al Museu per passar a formar part de les seves col·leccions.

Cal ressaltar que, del total d’adquisicions, el 58% correspon a donacions, majoritàriament de membres de la Fundació. Entre aquestes figuren una important pintura de grans dimensions de Rémy Zaugg (Courgenay, 1943-Basilea, 2005), donat per Helga de Alvear; vuit díptics de Beatriz González (Bucaramanga, Colòmbia, 1938), donació particular; una sèrie de 43 fotografies i un fotollibre de Paolo Gasparini (Gorizia, Itàlia, 1934, Caracas, donades per Tanya Capriles, Solita Cohen, Maria Amalia Lleó, Diana López, Guillermo Penso, Patricia Phelps de Cisneros i Pilar Lladó; un vídeo de Jonathas d’Andrade (Maceió, Brasil, 1982) donada conjuntament per Marlise Ilhesca i Aníbal Jozami juntament amb Susana i Ricardo Steinbruch, amb la col·laboració de Roberto i Camilla Miranda; una fotografia de Kati Horna (Budapest, 1912- Ciutat de Mèxic, 2000) i un cartell de Josep Renau (1907 València, Espanya-1982 Berlín, Alemanya), donats per Margarita Sánchez, així com una escultura de Lydia Okumura donada per Pedro Barbosa en homenatge al patró de la Fundació Luiz August Teixeira de Freitas. Les donacions arriben a un valor de 267.478 euros.

Les compres realitzades per la Fundació per valor de 200.852 que, al costat de les donacions abans esmentades, passaran a formar part de la col·lecció del Reina Sofia en qualitat de dipòsit inclouen una instal·lació de Mapa Teatre-Laboratori d’Artistes, realitzada en 2014 i que va poder veure de manera prominent en la penúltima Biennal de Sao Paulo; 35 fotografies i 9 cartells de Jesús Ruiz Durand, les 10 fotografies de Ricardo Jiménez; un vídeo i una pel·lícula d’Ulisses Carrión, una altra de Tamar Guimaraes i un conjunt de 65 peces gràfiques, majoritàriament cartells i publicacions d’època (1911-1961), relacionades amb la Guerra Civil i l’exili, sota l’epígraf deGráfica Mexicana per haver estat editades en aquell país, majoritàriament en les dècades del 30 i 40. El valor del conjunt de compres ascendeix a 200.852 euros.

A la imatge, obra de Beatriz González.

