El Reial Cercle Artístic de Barcelona commemora el 50è aniversari del Festival de Sitges amb l’exposició Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 1968-2017: Memòria del Fantàstic. La mostra, comissariada per Diego López, recull un extens arxiu documental amb l’objectiu d’explicar la història i l’evolució del Festival als ciutadans des que va néixer el 1967.

L’exposició retrospectiva, que estarà oberta fins al 24 de setembre, ofereix materials originals de gran importància que conformen la memòria històrica d’aquest certamen. Així, s’hi pot trobar una composició de quadres originals d’entre els anys 1967 i 1982, una selecció de documents, compresos entre el 1968 i el 1983, com: telegrames, programacions gairebé desconegudes d’una sala ubicada a l’Hotel Calipolis o cartes originals de la Hammer i Profilmes.

A la mostra, també s’hi exhibeixen cartells, alguns dissenys de 1968 que gairebé no han tingut visibilitat i algun cartell inèdit de Pierrot que mai es va utilitzar al Festival, a més d’una selecció de 40 fotografies que recorden alguns dels convidats que van passar pel Festiva al llarg d’aquests 50 anys. D’altra banda, l’exposició posa clarament de manifest com ha canviat el Diari del Festival des dels seus primers números al 1978, els programes de mà, els catàlegs, les postals o les entrades.

El comissari de l’exposició, Diego López, reconeix que “la mostra Memòria del Fantàstic ha aconseguit recuperar un seguit de tresors que els fans del Festival, del gènere i els visitants sabran apreciar i podran gaudir-ne plenament”. Per la seva banda, el president del Reial Cercle Artístic, Josep Fèlix Bentz, reivindica “la importància de poder diversificar l’oferta de l’entitat, tradicionalment pictòrica, i introduir noves àrees artístiques, com el cinema, a més de potenciar la relació de la institució amb organitzacions afins i de reconegut prestigi com el Festival de Sitges”.

Etiquetes: Diego López · Reial Cercle Artístic