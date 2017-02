El Quadern Robat exposa “Me and Mr. Jones” d’Oriol Jolonch

Oriol Jolonch presenta Me and Mr. Jones a El Quadern Robat del carrer Còrsega, 67 principal 2 b de Barcelona del 9 de febrero al 13 de maig del 2017. El compositor Erik Satie escrivia frases com aquesta cita a les seves partitures, enlloc de les indicacions convencionals en italià presto, andante, largo, etc. Per exemple, a l’enigmàtica Gnossiene no 3 va escriure: Munissez vous de clarvoyance (carregeu-vos de clarividència). Qualsevol de les indicacions de Satie ens seria útil per entrar a l’univers d’Oriol Jolonch.

La poètica que ens proposa en les seves fotografies, demana una certa clarividència i una renuncia ferma a qualsevol idea preconcebuda sobre l’ordre del món. Les seves composicions fotogràfiques s’escapen a qualsevol anàlisi racional. És necessari tenir la ment oberta i deixar que les obres ens sorprenguin. Els paisatges de les seves fotografies són visions d’una realitat imaginària; escenes de mons paral.lels que recreen una alteració dels rols establerts. En la sèrie dedicada a Mr. Jones, un personatge amb barret de copa contempla un paisatge irreal.

Sempre està d’esquena a l’espectador, perquè com diu Oriol Jolonch: “Mr. Jones no és ningú i Mr. Jones som tots”. No li veiem el rostre, perquè es tracta d’una metàfora de l’ésser humà, que, al bell mig d’un món que no acaba de comprendre, busca i troba altres alternatives possibles gràcies a la imaginació. Les arbitrarietats fantàstiques de les seves fotografies sovint amaguen una voluntat subversiva i esdevenen un símbol crític, ple d’humor i d’ironia, del món real. Altres vegades però, les imatges posseeixen connotacions misterioses, quasi místiques, que conviden a la reflexió i a deixar-nos portar per un esperit contemplatiu. En qualsevol cas, les fotografies d’Oriol Jolonch sempre són pertorbadores, amb un rerefons sentimental que acaba seduint a qui les contempla.

El procés de treball d’Oriol Jolonch és llarg i laboriós. Es basa fonamentalment en un collage de fotografies fetes per ell mateix que tria i manipula digitalment. La tonalitat del resultat final l’aconsegueix a base de superposar capes de color, cosa que l’ajuda a accentuar la idea d’atemporalitat i a tenyir d’emoció les seves obres. Des de la seva anterior exposició a la galeria el quadern robat de Barcelona (2014), la seva obra s’ha exposat a la galeria Artifact de Nova York (2015) i al Museu Can Framis de la Fundació Vilacasas de Barcelona (2015), on es va organitzar una amplia retrospectiva.

L’exposició Oriol Jolonch: Me and Mr. Jones consta de 30 fotografies realitzades en els darrers anys i estarà oberta fins el 13 de maig de 2017.

A la imatge, Mr. Jones n. XXIV. The old library.

