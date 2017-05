El projecte terra-lab.cat, premi Lluís Carulla 2015, al Museu de la Vida Rural

Paisatge en joc / terra-lab.cat from terra-lab.cat on Vimeo.

El dia 13 de maig, al migdia, veurà la llum al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí Paisatge en joc, primera mostra del projecte terra-lab.cat guanyador del Premi Lluís Carulla 2015. La inauguració tindrà lloc a la sala Lluís Carulla i, tot seguit, s’oferirà un dinar de germanor als assistents a l’acte.

A Paisatge en joc, que es podrà veure al museu fins al dia 23 de juliol, Albert Gusi, Rut Panusé i Jaume C. Pons Alorda ofereixen una reflexió sobre el perill inqüestionable que assola el nostre paisatge enfocada des d’una perspectiva lúdica però amarada de criticisme. Els tres artistes han irromput dins el paisatge que conforma el triangle Espluga de Francolí – Ebre – Aragó i l’han posat en qüestió mitjançant la manipulació, la fotografia i la poesia. El joc amb el paisatge els permet fer-lo més visible per tal que “no desaparegui dins del caos magmàtic de la postmodernitat del segle XXI”, tal com ells mateixos expliquen.

Premi Lluís Carulla a terra-lab.cat

L’any 2015 la Fundació Carulla va decidir renovar el seu premi més important, el Premi Lluís Carulla, atorgant-lo a projectes culturals i no pas a una trajectòria. S’estimula d’aquesta manera la innovació mitjançant la creació de nous projectes culturals que ajudin a enfortir i modernitzar la societat i cultura catalanes. El primer guanyador del renovat premi, dotat amb 100.000 €, va ser el projecte terra-lab.cat. que pretén posar en estat de debat i de creació el concepte de paisatge i de territori partint de les reflexions d’artistes, fotògrafs, poetes i pensadors nascuts a partir de 1968. El projecte, que es concretarà en deu exposicions, la primera de les quals Paisatge en joc, neix amb l’objectiu d’actualitzar i posar al dia el treball que en el seu dia van fer el fotògraf Ton Sirera i l’escriptor Josep Vallverdú per al projecte Catalunya Visió, amb la intenció d’analitzar el paisatge i proposar nous conceptes per a un nou imaginari de Catalunya i de les Illes Balears adequat a les problemàtiques contemporànies. En són responsables Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso i Román Yñan.

