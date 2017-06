El president de la Generalitat rep els guardonats amb el Premi Nacional de Cultura 2017

El president Carles Puigdemont ha rebut al Palau de la Generalitat els Premis Nacionals de Cultura 2107. Per primer cop, els guardonats amb la distinció cultural més important a Catalunya, que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), han rebut també el reconeixement directe del seu màxim representant i se’ls ha fet entrega d’una insígnia honorífica.

L’acte, en presència del conseller de Cultura, Santi Vila, ha comptat també amb la participació de la coral infantil Vora Mar, membre del Secretariat de Corals Infantils (SCIC), precisament, un dels premiats d’enguany.

“Els Premis Nacionals de Cultura defugen les categories que compartimenten la cultura i esquiven la temptació dels premis de la crítica que es limiten a valorar la collita d’un any”, ha declarat Carles Duarte, president del CoNCA, responsable d’obrir l’acte. Segons Duarte, els premiats “reflecteixen el vincle que uneix diferents generacions i ajuden a projectar el talent i la creativitat cap al futur, incorporant els més joves, amb qui tenim un compromís de llegar la nostra cultura”.

El president Puigdemont ha destacat, per la seva banda, la importància que els Premis Nacionals juguen contra l’analfabetisme cultural “l’única cosa que no es pot permetre cap cultura, cap país o poble”. I és que, en paraules del mateix president, “una societat oberta i més culta, d’homes i dones lliures, és la millor recepta per construir una societat en pau”.

D’altra banda, el president ha fet referència a la voluntat de deixar petjada en el món i que “un país de pocs habitants, que no té molts metres quadrats ni cap riquesa natural destacable com el nostre, sí que pot fer una aportació rellevant a la civilització i la modernitat”.

Els premiats d’enguany són: Josep Cots, Maria Espeus, la Fundació Apel·les Fenosa, Joan Francesc Mira, Hèctor Parra, Raimon, Carles Santamaria, el SCIC, Albert Serra i Emma Vilarasau. Tots hi han estat presents, a excepció de Raimon, ja de nou a la seva terra natal després d’acomiadar-se dels escenaris amb 12 concerts al Palau de la Música durant el mes de maig.

Els actes de reconeixements als premiats culminaran el dia 14 de juny amb l’acte de lliurament dels guardons al Teatre Municipal La Sala de Rubí.

Foto: Eva Guillamet.

Etiquetes: Carles Puigdemont · CoNCA · Premis Nacionals de Cultura 2017