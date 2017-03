El Premi Pritzker, Rafael Aranda, convida de la Fundació Ciutat Invisible

Es va celebrar la reunió anual d’El Cercle de la Fundació la Ciutat Invisible, l’espai de trobada entre el món empresarial i la cultura. Rafael Aranda, un dels membres fundadors de l’estudi RCR, que ha guanyat fa poques setmanes el premi Pritzker d’arquitectura, va ser el convidat especial d’aquesta reunió.

Salvador Sunyer, director de Temporada Alta, va encapçalar l’avaluació de la darrera edició del Festival, i especialment de l’obra de dansa contemporània Nicht Schlafen (Sense Dormir) del reconegut coreògraf belga Alain Platel. El Cercle va promoure i va fer possible la representació d’aquest espectacle dins la programació del Festival.

Durant la reunió s’han valorat també altres accions d’El Cercle, com l’apadrinament de 44 butaques en diferents espectacles de Temporada Alta 2016, destinades a infants.

El colofó de la diada va ser la intervenció de Rafael Aranda, que va parlar de la filosofia de l’estudi RCR arquitectes, fundat per Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. Aranda va explicar que el premi Pritzker, el guardó internacional més important del sector, és el reconeixement a la seva manera de treballar i d’entendre l’arquitectura. Els pilars de tots els seus projectes són el respecte a l’entorn, on creuen que les obres s’han d’integrar amb el mínim impacte, i la valorització del fet local. Els arquitectes han sabut aconseguir un reconeixement unànime en l’àmbit global sense abandonar el seu estudi d’Olot. Aquesta filosofia lliga amb la de la Fundació la Ciutat Invisible, que des del seu naixement aposta per promoure el paper de la cultura a partir de la ciutat de Girona, amb l’objectiu de projectar-la a Europa i al món.

El Cercle de la Fundació la Ciutat Invisible

El Cercle de la Fundació la Ciutat Invisible està constituït per una agrupació de personalitats de l’àmbit empresarial que configuren un fòrum de debat amb l’objectiu de discutir i potenciar les polítiques culturals de la ciutat de Girona, i trobar els instruments necessaris perquè l’àmbit territorial, la seva ciutadania i les seves empreses tinguin un retorn directe d’aquesta projecció.

Etiquetes: Fundació Ciutat Invisible · Premi Pritzker · Rafael Aranda · RCR