El precursor del Pop-Art, Alex Katz, exposa els seus “Cartoons” a Madrid

La galeria Javier López & Fer Frances presenta, per primer cop a Madrid, Cartoons, una exposició dels monumentals dibuixos de l’artista nord-americà Alex Katz (Nova York, 1927). Es tracta d’esquetxos preparatoris per les seves obres en pintura que s’han exposat en comptades ocasions, sent la primera al Museu Albertina de Viena, l’any 2005. Cartoons proposa un recorregut per la trajectòria artística de Katz en les darreres cinc dècades mitjançant diversos exemples dels dibuixos magistrals que l’artista ha fet servir per obres tan emblemàtiques com Eleuthera (1984), Big Red Smile (1993-94), Visor (2003) o Bathing Cap Ada (2010). La inauguració és divendres 24 de febrer i es pot veure fins al 9 de maig.

Etiquetes: Alex Katz · Galeria Javier López & Fer Francés · Madrid · Pop Art