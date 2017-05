El Prado dedicarà la seva propera Càtedra a la restauració al Museu

El Museu del Prado dedicarà la seva propera Càtedra a la restauració al Museu i diversos aspectes relacionats amb el tractament d’obres de grans mestres.

La Càtedra del Prado 2017, patrocinada per la Fundació Amics del Museu del Prado, estarà dirigida, per primera vegada i de forma excepcional, per un grup de professionals del mateix Museu del Prado i no per un sol professional de reconegut prestigi. La titularitat col·lectiva d’aquesta Càtedra posa de manifest la unitat de criteri i procediment aconseguida a través d’anys d’experiència en l’equip de restauració del Prado.

Les conferències impartides per restauradors del Taller de pintura tractaran la forma d’aproximar-se a la restauració al Museu, l’activitat compta amb la col·laboració de la Fundació Iberdrola Espanya com a membre benefactor del Programa de Restauració; diversos aspectes relacionats amb el tractament d’obres de grans mestres, com Tiziano i Goya; i col·leccions amb diferents tipus de problemàtiques.

El termini de matriculació en la Càtedra 2017, “El Taller de restauració de pintura del Museu del Prado: tradició i innovació”, serà des del pròxim 1 de juny fins al 25 de setembre. El Museu del Prado atorgarà 20 beques per a joves professionals que no superin els 35 anys i posseeixin una titulació superior relacionada amb els continguts del curs.

A la imatge, taller de restauració del Museu del Prado.

Etiquetes: Càtedra del Prado 2017 · Museu del Prado