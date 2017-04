El plaer de pintar (la natura). Julia Benz a Plastic Murs

Plastic Murs presenta, per primera vegada a Espanya, la jove artista alemanya Julia Benz, amb una obra de pintura que desborda en composicions on la base abstracta s’embolica amb allò vegetal, amb una naturalesa informe i un magma plàstic que triomfa cromàticament sobre la geometria d’ un record urbà.

«Un quadre comença amb pintura, no amb una idea». Així de rotunda es mostra Júlia Benz a l’hora de referir-se al seu treball de pintura i al quadre, insistint en el plaer de pintar des d’una posició que trencaria amb la planificació conceptual per delectar-se en el mateix acte de pintar. Formada a la Kunstakademie de Düsseldorf i la Universität der Künste de Berlín, ciutat en la qual resideix, Benz recorda que als tres anys va quedar fascinada per una pintura de Cézanne i que un posterior retrobament familiar amb aquesta mateixa obra, va acabar d’afirmar la seva vocació .

De Cézanne pren aquesta resistència davant el motiu del quadre, la insistència en el gest de pintar una i altra vegada per intentar desentranyar la seva substància a través dels signes, potser repetits però mai iguals, que revelen cada vegada un matís diferent de l’objecte, del propi gest, d’un paisatge imaginat a cavall entre el bodegó i l’observació quotidiana de la ciutat. En el seu cas es tracta d’una mena de jungla que es va ordenant sobre una base abstracta en referència al mateix creixement i desenvolupament de la natura, orgànicament, superposant elements i capes, formes i traços en una amalgama selvàtica on destaca la materialitat de la pintura i el seu fort cromatisme.

L’exposició de Julia Benz, titulada In a while, crocodile, es pot visitar a la galeria Plastic Murs (carrer Dènia, 45) de València, del 5 de maig al 9 de juny.

