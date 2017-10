El Picasso més eròtic inaugura la rentrée cultural de París

El 10 d’octubre, París ret homenatge a un dels seus pintors més estimats, l’espanyol Pablo Picasso amb la inauguració de l’exposició Picasso Année 1932. Erotique. A partir d’aquest dia i fins a l’11 de febrer, el Museu Picasso reuneix una selecció de 110, entre pintures, dibuixos, gravats i escultures, per seguir pas a pas la vida i l’obra de Picasso, movent-se entre l’apartament a París, l’estudi al castell de Boisgeloup i la costa de Normandia; entre la família, la model-amant Marie-Thérèse Walter i un gran cercle d’amics i col·legues, mentre preparava la primera retrospectiva memorable a la galeria Georges Petit.

Totes les obres es focalitzen en l’any 1932, un període de transició pel pintor, en el qual dóna una dimensió més íntima a les seves creacions. Es reuneix per primera vegada aquest centenar d’obres procedents de col·leccions públiques i privades. A més, es dóna l’oportunitat única d’admirar una de les obres més importants de l’artista –i també de les més cares del món–, com és El somni.

Le Rêve (El somni) és un oli sobre tela d’estil cubista en què apareix com a model Marie-Thérése Walter, la seva amant d’aleshores. Com a curiositat, l’any 2006, el magnat dels casinos Steve Wynn el va voler vendre per 139 milions de dòlars, però de forma accidental va travessar el llenç d’un cop de colze, fet que va haver de cancel·lar la venda. Un cop reparat, el quadre es va devaluar fins als 85 milions de dòlars.

L’exposició també inclou l’obra Dona davant del mirall, considerada una veritable joia de la col·lecció permanent del Museu d’Art Modern de Nova York. El rècord mundial en termes de preu per a un Picasso és un retrat de Marie-Thérèse de l’any 1932, Nu, fulles verdes i bust, que Sotheby’s va vendre el 2010 per 106 milions de dòlars. L’obra es pot veure actualment a la Tate Modern de Londres.

La mostra, que posteriorment viatjarà a Londres, inclou diversos retrats pintats per Picasso de la seva primera esposa, Olga Khokhlova, com també del seu fill Paulo, qui aleshores tenia 11 anys. L’any 1932, l’artista va produir quadres surrealistes, dibuixos de crucifixions i escultures voluptuoses per decorar el seu recentment adquirit castell a Boisgeloup, a pocs quilòmetres de París.

A la imatge, detall de l’obre “Femme Livre” de Picasso

