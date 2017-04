El patronat del Museu Nacional (MNAC) ratifica en la direcció a Pepe Serra

La comissió delegada del Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), reunida el dia 6 de’abril del 2017, ha decidit per unanimitat renovar la seva confiança en el director del museu, Pepe Serra, per un període de 5 anys. A aquests efectes ha traslladat al Govern de la Generalitat la proposta pertinent.

Pepe Serra (Barcelona, 1969) va assumir la direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya el gener de 2012, mitjançant un concurs internacional. Les bases d’aquest concurs preveien la possibilitat de la renovació.

El Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya, constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura, i presidit per Miquel Roca, ha valorat especialment la creativitat del director, els resultats de la seva gestió i la seva capacitat per projectar el museu en l’àmbit català, de l’Estat i internacional.

Etiquetes: MNAC · Museu Nacional d'Art de Catalunya · Pepe Serra