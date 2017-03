El passat mariner de Sitges, de la mà de la Col·lecció d’Emerencià Roig

Can Rocamora, la sala d’exposicions del Cau Ferrat i del Museu de Maricel de Sitges, acull la mostra Emerencià Roig. De la mar al paper, una iniciativa que posa en valor una de les col·leccions més singulars de Museu de Sitges i que aporta un testimoni excepcional del passat mariner de la vila i el conjunt del país.

S’hi exposa una completa selecció dels dibuixos que Roig i Raventós va produir al llarg de la seva vida. Aquests dibuixos constitueixen un llegat d’extraordinari valor sobre el món marí del segle XIX, que Roig va documentar amb plena consciència que estava desapareixent. L’exposició contextualitza aquesta selecció de dibuixos amb algunes maquetes de vaixells, quadres, llibres, publicacions i altres objectes del món mariner tradicional, que fan palesa la intencionalitat etnogràfica de l’autor. Es tracta de 131 dibuixos i objectes, que permeten aproximar-se al món mariner abans d’efectuar la transició a la modernitat del tombant dels segles XIX i XX. Les obres exposades pertanyen gairebé totes a la Col·lecció de Marineria Emerencià Roig i Raventós, tot i que també hi ha algunes peces de la Biblioteca Santiago Rusiñol.

L’exposició ocupa dues plantes de Can Rocamora i és la nova aposta expositiva de Museus de Sitges després de Ramon Casas, la modernitat anhelada. Els dibuixos que presenta Emerencià Roig. De la mar al paper són obres d’extraordinari valor per conèixer, amb tota mena de detalls, els oficis i les arts de la mar. Es tracta de dibuixos del mateix artista, fets en algunes ocasions en tinta i aquarel·la i en altres en carbó. Són dibuixos sobre embarcacions de tota mena, i presenten un veritable catàleg de les construccions navals del segle XIX: corbetes, bergantins, bricbarques, pollacres… però també embarcacions estranyes com els místics, o les naus mixtes propulsades alhora a vela i a vapor. En alguns casos, hi apareixen paisatges de la costa de Sitges, però també d’altres punts de la geografia catalana.

La voluntat documental i etnogràfica de Roig és ben palesa amb una reduïda i selecta mostra d’objectes de la seva col·lecció, que permeten contextualitzar el seu treball com a dibuixant científic, amb quadres de Joan Roig i Soler, Josep Pineda i Francesc Martorell, així com tres models de vaixells que formen part de la seva col·lecció.

Emerencià Roig. De la mar al paper es pot veure fins al mes d’agost a Can Rocamora. L’entrada costa 10€ i dóna accés també al Cau Ferrat i al Museu del Maricel.

