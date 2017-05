“El Paper de l’Art” a Barcelona, del 4 al 27 de maig

natàlia lloreta

Com podem atreure nou públic a les galeries? Com podem trencar aquesta percepció elitista que tenim? Amb aquestes simples preguntes –però d’ingent resolució– apareix la idea d’El Paper de l’Art, un recorregut o una fira amb moltes seus en què, durant un mes, les galeries participants obren les portes d’una nova exposició centrada exclusivament en el format paper. Al cap i a la fi, tal com afirma Gabriel Pinós, de la galeria Gothsland, president del Gremi de Galeristes i un dels impulsors de la iniciativa, “és en el suport paper on radica l’essència de l’artista, ja sigui amb els primers esbossos, els primers dibuixos o també amb una obra acabada”. I reivindicar el paper vol dir obrir les portes a totes aquelles expressions artístiques que el fan servir com a base: dibuixos, esbossos, gravats, fotografies, peces de gràfica, etc.

Des dels 300 euros

D’aquesta manera s’aconsegueix una exposició multiseu que mostra gairebé cinc segles de la història de l’art; hi ha galeries amb fotografies, galeries amb dibuixos del segle XVII, galeries amb grans noms, galeries amb il·lustradors contemporanis… s’hi troben una gran varietat de propostes i és precisament aquesta heterogeneïtat allò que fa ric El Paper de l’Art. I heterogenis també són els preus, amb obres que van dels 300 euros en amunt. Perquè, per descomptat, El Paper de l’Art és també una fira comercial amb el propòsit de vendre obra.

Quarta edició

L’edició d’enguany, 2017, és la quarta i tira endavant per la pròpia il·lusió de les galeries per la recepció i la resposta de les tres edicions anteriors. Se celebra del 4 al 27 de maig, i hi participen les galeries Eude, Barbié, Gothsland, Art Petritxol, Fernando Pinós, Jordi Pascual, Dolors Junyent, Palau d’Antiguitats, Clavell & Morgades, A/34, Olga de Sandoval, Marcs Petritxol i Wynwood Art. Hi ha un component lúdic que dona sentit, unitat i també emoció a la proposta: un passaport.

El passaport

En arribar a la primera galeria, el visitant rep un passaport que omple amb les pertinents dades de contacte. Cada pàgina del passaport correspon a una de les galeries participants, perfectament descrita i situada al mapa, i al final hi ha també un desplegable amb una llista, que cada galeria, després de cada visita, ha de timbrar. Un cop completada la ruta, que pot fer-se en un dia, una setmana o tot el mes –al ritme lliure de cada participant–, el propietari del passaport arrenca el desplegable segellat i el deixa a la darrera galeria del seu periple. Tots els finishers entren en un sorteig. Per aquest 2017, el premi és un cap de setmana a Zuric, Suïssa, amb visita inclosa a diversos museus d’art.

8.000 visitants

A més, també es proposa al púbic de fer una votació popular sobre quina de les exposicions li ha agradat més. Això serveix en un aspecte intern, a totes les galeries participants, per testar el seu producte i la seva relació amb el públic. Pinós diu que les galeries més ben valorades són aquelles més actives i obertes amb el tracte amb el públic i que aquest premia la funció pedagògica de les visites.

En els darrers tres anys hi ha hagut una afluència mitjana de 8.000 visitants per edició, un fet que posa de manifest haver assolit, com a mínim, un primer pas d’aquell propòsit inicial: apropar nous públics a les galeries. Les portes estan sempre obertes.

