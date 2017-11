El Palau Robert s’ompla d’un miler D’Ones

annaïs miró

El 9 de novembre de 2017, a les 11h., tindrà lloc la visita de premsa de l’exposició D’Ones al Palau Robert, al Passeig de Gràcia, 107, de Barcelona, una exposició gràfica i sonora sobre les dones en la música catalana conduïda pel director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau, i la comissària de la mostra, Helena Morén. L’exposició podrà visitar-se fins el 23 d’abril de 2018, i està protagonitzada per 1.000 artistes femenines al llarg del darrer segle a través de composicions, cançons i videoclips. El recorregut pels diversos gèneres musicals, a través de cantants, compositores i instrumentistes, posa de manifest la dimensió, la diversitat i la qualitat de la música creada per dones als Països Catalans, i és un reconeixement al talent femení per tal que ocupi el lloc que li pertoca per les seves importants aportacions. L’itinerari sonor i visual va des de les cançons de bressol i les folkloristes a la música clàssica, l’òpera i la contemporània, passant per les músiques populars i d’arrel, la poesia, la cançó d’autora, el jazz i el blues, el rock i el punk, el pop i les músiques urbanes. En total, s’hi podran escoltar i visionar un miler de cançons als selectors de cadascun dels àmbits estilístics de l’exposició; deu espais on les persones que els visitin podran descobrir un paisatge sonor original i inèdit amb les dates més significatives de la història de la música catalana en clau femenina. L’exposició s’estructura en deu àmbits per gèneres: Cançons de bressol; Folklore i formació; Clàssica i òpera; Músiques d’arrel; Música i poesia; Cançó d’autora; Jazz i blues; Rock i punk; Pop; Músiques urbanes. Per complementar l’exposició s’ha editat un número especial de la revista musical Enderrock en format de catàleg, que amplia els continguts amb un recull de testimonis i entrevistes a través de reportatges i converses. A més, amb el suport de l’Institut Català de les Dones, s’ha publicat el cinquè àlbum de la col·lecció Dones i cançons: Serem cinc-centes, serem mil (EDR Discos, 2017), un tast de la banda sonora de veus femenines emergents i actuals, que es distribueix amb la publicació mensual del mes de novembre, Enderrock 267.

Etiquetes: artistes femenines · Palau Robert