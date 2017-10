El Palau Robert presenta “Joana Biarnés. A contracorrent”

Joana Biarnés presenta una selecció de 90 fotografies del seu ampli arxiu fotogràfic que mostren l’Espanya de la postguerra civil amb posicions immobilistes i terriblement masculinitzades en una exposició al Palau Robert de Barcelona. Les fotografies corresponen a l’època en què Joana Biarnés va treballar al diari de tarda “Pueblo”, des del 1963 fins al 1973.

L’exposició “Joana Biarnés. A contracorrent”, comissariada pel fotògraf Chema Conesa i produïda per la promotora cultural La Fábrica amb el suport de la Fundació Photographic Social Vision, es podrà visitar del 27 d’octubre al 2 d’abril a la Sala 1.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, inaugurarà l’exposició el 26 d’octubre, a les 19.30 hores. També hi intervindran el director general de Difusió, Ignasi Genovès; el comissari, Chema Conesa; la responsable d’exposicions de La Fábrica, Ana Berruguete, i Joana Biarnés.

Joan Biarnés (Terrassa, 1935) és la primera fotorreportera del periodisme català i espanyol que va anar “a contracorrent” amb valentia en una època de pensament únic i en un ofici amb presència majoritàriament masculina. El seu llegat fotogràfic, que va des de l’esport fins al reportatge social passant per accidents i catàstrofes, mostra una etapa clau del segle XX: els anys de l’Espanya trista i empobrida del franquisme i els inicis de la democràcia, amb aspiracions de llibertat i obertura d’una societat que recuperava la il·lusió.

Joana Biarnés també va saber utilitzar el seu enginy i empatia per connectar amb la faràndula de l’època: va guiar a Serrat en els seus primers passos per Madrid, va fotografiar a Raphael en les seves gires, va acompanyar a Massiel a comprar el vestit per al festival d’Eurovisió i va aconseguir fotografiar els Beatles al seu hotel de Barcelona.

El llibre ‘Joana Biarnés. Disparant amb el cor’

Coincidint amb la inauguració de l’exposició, es presentarà el llibre ‘Joana Biarnés. Disparant amb el cor’ editat per la Fundació Photographic Social Visión i per Blume.

El volum conté els pròlegs del fotògraf i periodista Chema Conesa, de la periodista i escriptora Natalia Figueroa, dels textos en primera persona de Joana Biarnés comentant les seves fotografies i anècdotes de vida i una acurada biografia a càrrec del periodista Jordi Rovira.

A la imatge, Joan Manuel Serrat. Cercedilla (Madrid), 1969

Etiquetes: Joana Biarnés · Palau Robert