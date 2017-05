El paisatge de Luis J. Fernández a la Fundació Pedro Cano

annaïs miró

Del 13 de maig al 2 de juliol de 2017, la Fundació Pedro Cano, a l’Avinguda del Riu Segura, s/n, de Blanca (Múrcia) acull l’exposició Referencias colaterales al paisaje y al origen de Luis J. Fernández. La directora del museu, MªCarmen Sánchez-Rojas afirma: “…Y de repente…la ilógica pero bellísima aparición de unas flores, de una majestuosa lámpara de cristal, de unos rostros humanos que, camuflados, contemplan la escena… o la de unas letras de la marca Coca-Cola, centrándonos en un instante definido y temporal actual, del que no sabemos, con certeza, su profunda intencionalidad. Y el culto lenguaje artístico del que hace gala Luis Fernández en estas obras reúne referencias alusivas que recorren, libre y acertadamente, gran parte de nuestros lenguajes artísticos más consagrados…”. L’espai, essent devorat per l’arquitecturai els nous espais, pren forma a través d’un embull d’estructures aparentment insostenible. Ciutats a dins de les ciutats. Trasllada a les obres les ciutats quietes, però inspirades per l’home. Idolatra la cultura i la creació i els hi ret homenatge amb impossibles visions arquitectòniques. Aglutina temples i monuments històrics amb edificis contemporanis. Trasllada a un mateix quadre fragments de ciutats distants en milers de quilòmetres. Es permet ubicar un palau del segle XII dins d’un immoble geotèrmic, amb un resultat inabastable.

