El número 301 de la Revista de Girona, dedicat a Prudenci i Aurora Bertrana

A l’aula Aurora Bertrana de la Universitat de Girona, es va celebrar la presentació del número 301 de la Revista de Girona, que ha sortit recentment publicat i que conté un dossier dedicat a Prudenci i Aurora Bertrana.

L’acte va anar a càrrec de Glòria Granell, coordinadora del dossier; Xavier Cortadellas, director de la Revista de Girona, Jörg Zimmer, vicerector de Política Internacional de la UdG i d’Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona.

«Prudenci i Aurora Bertrana amb ulls d’avui» és un recull de textos sobre els Bertrana de diferents autors coordinat per la investigadora Glòria Granell.

Aquests textos, dissenyats com a dos conjunts d’articles amb una mateixa estructura, tenen per objectiu revisar la vida i l’obra dels dos autors amb ulls actuals. Al llarg de vint-i-vuit pàgines, diversos escriptors i escriptores expliquen la seva visió personal de Prudenci o d’Aurora Bertrana. El dossier s’endinsa en la seva obra i també ressegueix la representació que ha tingut l’obra de cadascun d’ells en el teatre i el cinema. Finalment es repassa el vincle dels autors amb la ciutat de Girona al llarg de la seva vida i fins avui dia. El dossier es tanca amb l’edició d’un text inèdit de cada escriptor.

Altres temes

El darrer número de la Revista de Girona inclou, a més, diferents temes relacionats amb la història i l’actualitat cultural i social de les comarques gironines. Altres continguts destacats són l’aproximació de Joan Domènech a la figura de Salvador Sunyer, l’entrevista a Pere Portabella, el reportatge fotogràfic de Maria Abras, l’article sobre els avions sense motor «Velers ceretans» de David G. Algilaga.

La Revista de Girona és una publicació bimestral, amb una tirada de 3.000 exemplars, que té com a objectiu difondre treballs de recerca i de divulgació cultural i científica que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. Compta amb un consell assessor, format per una trentena d’especialistes en diferents disciplines i àmbits de coneixement, que té per missió avaluar els números publicats i participar en l’elaboració dels continguts de cada número. Mitjançant aquest consell, es garanteix la participació ciutadana en els continguts de la publicació i es vetlla per la qualitat i el rigor de cada número.

Amb l’objectiu d’afavorir l’accés al coneixement de la ciutadania i fomentar la recerca, s’ha digitalitzat la col·lecció històrica de la Revista de Girona, iniciada l’any 1955, la qual és accessible en obert per mitjà de la pàgina web de la revista www.revistadegirona.cat

A la imatge, Glòria Granell, coordinadora dossier Bertrana; Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona; Jörg Zimmer, vicerector de Política Internacional de la UdG; i Xavier Cortadellas, director de la Revista de Girona (Foto Martí Artalejo).

Etiquetes: Aurora Bertrana · Prudenci Bertrana · Revista de Girona