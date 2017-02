El número 19 de la revista “Blanda” ret homenatge pòstum al pintor blanenc Joan Padern

La finalitat dels arxius, segons la Declaració Universal, és preservar el valor i significat dels documents que s’hi gestionen, ja que constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Una funció afegida que també tenen és fer difusió d’aquests bocins de la història d’una localitat que s’amaguen rere la minuciosa i pacient tasca que exerceixen els professionals d’aquest servei.

A Blanes aquesta màxima ja fa temps que es practica, i un dels mitjans d’expressió més destacats és la l’edició anual de la revista Blanda –el topònim amb què es coneixia Blanes durant l’època dels romans-, que l’any vinent arribarà ja a la seva vintena edició en molt bon estat de salut. La publicació es distingeix d’altres similars perquè fa aportacions inèdites i significatives sobre diversos aspectes de la història del municipi.

L’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Blanes ha presentat el número 19 de la revista Blanda a la Sala de Plens. El primer tinent d’alcalde de Cultura i Arxiu, Quim Torrecillas, i l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, han encapçalat la presentació, que també ha comptat amb la intervenció de benvinguda del director del servei, Antoni Reyes.

D’entre les cinc recerques que composen el gruix més important de la revista especialitzada, destaca per mèrit propi el primer estudi inèdit fins ara sobre la importància agrícola de Blanes, entre els segles XIV i XVII. Signat per Joan Baltrons i el mateix director de l’arxiu, Antoni Reyes, s’aproxima al territori que s’estenia més enllà de les muralles de la vila durant la baixa edat mitjana i part de l’època moderna, i que tenia els masos com a nucli vital central.

Per evidenciar la importància d’aquest article de recerca, la portada de Blanda reprodueix una d’aquestes antigues extensions agràries: Mas Domènech, avui desaparegut. Ho fa a través d’una aquarel·la de l’any 1965 signada pel pintor blanenc Joan Padern, esdevenint d’aquesta manera un homenatge pòstum a l’artista que va morir l’any passat.

