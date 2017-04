El nou web de Cultura de l’Ajuntament de Girona potencia els agents culturals

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, i el director dels serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona, Francesc Ten, han presentat les principals característiques del nou web de Cultura de l’Ajuntament de Girona, que destaca per incorporar informació cultural de molts equipaments de la ciutat, tant públics com privats.

“D’una manera àgil, clara, i amb un sol clic, el ciutadà pot consultar tots els actes culturals previstos a la ciutat, així com inscriure-s’hi o comprar les entrades, la qual cosa facilita enormement el consum de cultura i apropa la informació a la ciutadania”, ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas. El regidor ha subratllat també que “la col·laboració entre les tres administracions públiques de Girona –Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya- i els diferents ens programadors de cultura de Girona ha estat clau per desenvolupar aquesta nova eina”, que d’una manera molt visual fa possible i visibilitza tota l’activitat cultural de la ciutat. Cal destacar la cerca per àmbits i equipaments i la possibilitat d’accedir mitjançant enllaços a les webs pròpies de cada equipament facilitant d’aquesta manera l’accés a l’oferta cultural.

El web també té accés directe l’agenda dia a dia, al Club Girona Cultura i a la informació dels festivals de la ciutat, podent consultar tots aquells festivals que estan en curs i els que s’estrenaran properament. “El web, actualment, conté entre el 70% i el 80% de l’oferta cultural gironina amb l’objectiu que cada vegada s’hi incorporin més entitats o equipaments que vulguin fer difusió dels seus actes”, ha recalcat Ribas.

L’eina també està adaptada per poder-se consultar a través de dispositius mòbils amb la possibilitat de crear una web app, una icona que s’instal·la a la pantalla d’inici dels dispositius i que permet obrir directament el web.

Etiquetes: Carles Ribas · Francesc Ten · Web Cultura de l'Ajuntament de Girona