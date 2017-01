El Nou Museu Nacional de Mònaco dona a conèixer la programació del 2017

El Nou Museu Nacional de Mònaco ha donat a conèixer el seu programa d’exposicions per l’any 2017:

Poïpoï: Collection F. et J. Merino- Villa Sauber, del 24 de febrer al 30 d’abril.

Hercule Florence. Le Nouveau Robinson. Villa Paloma. 17 de març a l’1 de juny.

Saâdane Afif, The Foutain Archives . Kasper Akhøj, Welcome (To The Teknival). Villa Sauber. 2 de juny al 3 de setembre.

Tom Wesselmann, La Promesse du Bonheur. Villa Paloma. 12 de juliol al 14 de gener del 2018.

A la imatge, Jean-Pascal Flavien. Folding house (to be continued), 2016. Instal·lació permanent en els jardins de Villa Paloma.

