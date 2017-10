El Museu Würth La Rioja reprèn el cicle L’Obra Convidada amb Óscar Cenzano

L’obra convidada és un projecte del Museu Würth La Rioja que pretén donar continuïtat al plantejament conceptual i formal de l’exposició principal, aprofundint en aspectes als quals no arriba l’exposició, i obrint possibilitats al diàleg entre artistes, tendències i metodologies. L’obra convidada és una oportunitat de mirar cap a altres sensibilitats estètiques i de traçar ponts entre els diferents àmbits de la pràctica artística.

El museu ha convidat a l’artista riojà Óscar Cenzano (Logronyo, 1954) a mostrar dues peces en aquesta edició de L’obra convidada. Tot i que les dues peces escollides són d’execució recent, l’interès pel moviment d’Óscar Cenzano ha estat present al llarg de tota la seva trajectòria artística, i han estat diverses les escultures cinètiques que ha desenvolupat tant per Art públic com per Land art (Art en el paisatge), la més recent de totes elles per al I Certamen Internacional Art a la Vinya a la Vall del Yerri (Navarra) el 2017.Les dues obres han estat concebudes des del moviment de manera que interactuen amb l’espai i amb els visitants; en ambdós casos les obres estan creades amb lames i dogues d’antigues bótes i barrils que l’artista recupera i resignifica.

La vida prèvia del material forma part d’un rerefons temporal que uneix les obres, el temps en què ja van existir, que es complementa amb un nou temps que l’artista els confereix en la dimensió formal de les peces. En Esfera, desenvolupament i equilibri (2005) l’escultura gira lentament sobre el seu eix per mostrar l’elegància dels acoblaments i la complexitat tècnica de l’execució, però en si mateixa la peça és un desenvolupament, una expansió estètica, una extensió formal que necessàriament succeeix en el temps i en l’espai. En la peça Quatre temps de tast (2015) el moviment és pendular; l’artista utilitza els buits per crear interseccions visuals entre les làmines de fusta el tractament del color suma també valor temporal: els matisos creats per l’ús previ del material (torrat de les bótes, criança del vi …) són la base d’un ritme cromàtic que vincula els diferents tintats naturals de l’obra amb el canvi del color en la naturalesa.

Etiquetes: Museu Würth La Rioja · Óscar Cenzano