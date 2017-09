El Museu Thyssen passa a ser Museu Nacional Thyssen-Bornemisza

A proposta del Ministre d’Educació, Cultura i Esport i president del Patronat del Museu, Iñigo Méndez de Vigo, s’afegeix el terme “Nacional” al nom de la institució, que es dirà Museu Nacional Thyssen-Bornemisza.

El ministre va emfatitzar en la reunió del Patronat del Museu celebrada ahir que aquest canvi forma part dels actes que marquen el 25 aniversari del Museu que se celebra durant aquest 2017. Des que la Col·lecció va ser adquirida el 1993, l’ara Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, que portava obert al públic un any, va entrar a formar part del patrimoni artístic espanyol i va venir a completar l’oferta pictòrica madrilenya aportant moviments, escoles i artistes que no estaven representats en els altres museus de la capital.

Al llarg d’aquests 25 anys, el Museu ha complert la seva missió de transmetre coneixement i d’educar a través de la seva Col·lecció i d’un complet programa d’exposicions i una enorme varietat d’activitats. A més, la denominació de Nacional serveix per recalcar la condició de pública de la Col·lecció Thyssen-Bornemisza, adquirida per l’Estat espanyol el 1993 al Baró Thyssen-Bornemisza, i equipara el Museu amb altres grans institucions artístiques espanyoles com el Museu Nacional del Prado o el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia. Aquest canvi de nom no implica cap canvi en la naturalesa jurídica ni en el funcionament del Museu.

La Baronessa Thyssen-Bornemisza i Francesca Thyssen-Bornemisza, filla del Baró, van expressar el seu agraïment per aquest reconeixement i Francesca va afegir que tant ella com els seus germans estaven “molt contents i orgullosos” com ho estaria també el seu pare.

