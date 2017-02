El Museu Rus de Sant Petersburg es renova

gisela chillida

El Museu Rus de Sant Petesburg a Màlaga renova les seves sales a partir del 22 de febrer de 2017. La col·lecció del museu rus inaugura l’exposició anual La Dinastia Romanov i la temporal Kandinsky i Rússia. La mostra anual repassa, a través de 247 obres, els tres segles d’història sota el domini dels Romanov que coincideixen amb el període de major expansió de Rússia per desaparèixer de manera dramàtica amb la revolució russa de 1917 i el posterior assassinat del tsar Nicolau II i la seva família en 1918. Kandinsky i Rússia composta per 78 peces -29 d’elles, obres de Kandinsky (21 olis, 7 xilografies i una ceràmica)- mostra la faceta més espiritual del creador de l’abstracció i artista més influent de l’art rus de totes les èpoques.

Les noves exposicions, que han suposat la completa renovació del centre, han estat presentades aquest matí per l’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre; la regidora de Cultura, Gemma del Corral; el director del Museu Rus de Sant Petersburg, Vladimir Gúsev; la comissària de l’exposició Kandinsky i Rússia i directora artística del Museu Rus, Evgenia Petrova; el comissari de l’exposició La dinastia Romanov, Pável Klimov; i el director de la Col·lecció del Museu Rus / Màlaga, José María Lluna.

La Dinastia Romanov, que romandrà oberta al públic del 22 de febrer del 2017 fins al gener de 2018, ofereix per primer cop a Europa una exhaustiva mostra sobre aquest període de la història russa. L’exposició permet als visitants reviure amb detall les principals fites d’aquells tres segles, conèixer l’evolució de l’última dinastia russa, l’autopercepció de la mateixa a través de l’art palatí així com els fets històrics que van marcar els tres-cents anys de regnat dels Romanov. L’exposició està dividida en onze seccions. La primera d’elles és un pròleg a la història dels Romanov i es centra en la figura d’Ivan el Terrible, per donar pas a l’inici de la dinastia pròpiament dita, des del tsar Miquel I fins a Nicolau II, l’últim emperador rus. En aquesta última secció es troba una de les obres més emblemàtiques de l’exposició, un icònic Retrat de Nicolau II, obra d’Ilya Repin , artista més conegut de la mostra, del que també destaca un oli que recull les noces de Nicolau II amb Alejandra Fiódorovna.

L’exposició es nodreix, a parts iguals, d’art palatí i quadres d’història, la majoria d’ells pertanyents al segle XIX. Destaquen també les peces del segle XVIII sobre els regnats de Pere I el Gran i Catalina La Gran. Un altre element interessant és el gran format de moltes de les peces exposades. Com a curiositat, aquesta col·lecció acollirà el quadre més gran que s’ha penjat al centre. Es tracta de l’obra de Gavril Gorélov L’Escarni del cadàver d’Iván Miloslavsky, de 2,25 metres d’alt per 5,60 metres de llarg. Una altra dada anecdòtica és que es pot contemplar un quadre pintat per la pròpia tsarina, esposa d’Alexandre III, qui va retratar al cotxer del tsar. A més dels quadres d’història, l’exposició es compon de nombrosos retrats de monarques, elements usats en la cort russa com ceràmica i mobiliari, així com escultures. Val la pena aturar-també en la màscara funerària de Pere el Gran, realitzada en bronze, en 1725, a partir del motlle de cera que li va recobrir la cara res més morir.

Kandinsky i Rússia, que es podrà visitar del 22 de febrer al juliol del 2017, reuneix obres de Kandinsky procedents del Museu Rus de Sant Petersburg i d’altres col·leccions públiques i privades de Rússia amb icones, gravats i elements etnogràfics com cistelles, trineus, joguines, filoses, peces tèxtils. Es tracta d’una exposició suggerent que revela noves facetes del creador de l’abstracció. Una mostra en què s’aprecia amb claredat la influència de Rússia i les seves arts populars en l’obra del geni; i al seu torn, la notòria influència de Kandinsky a Rússia i els seus artistes. Entre les peces més emblemàtiques de l’artista destaquen Improvisació nº 11 (1910), Taca Negra I (1912), Quadre amb orla blanca (1913), Quadre amb puntes (1919) i En blanc I (1920). Totes elles denoten les inquietuds de l’artista, com Quadre amb puntes, composició abstracta que reflecteix la seva incomoditat amb el règim soviètic oposat a la espiritualitat que professava Kandinsky. També, es poden contemplar obres menys conegudes que l’autor va realitzar sobre vidre.

Per a que el visitant pugui conèixer amb més profunditat el perfil de Kandinsky i la seva vinculació amb altres disciplines artístiques, la Col·lecció del Museu Rus ha habilitat un espai didàctic complementari que sota el títol d’Arnold Schönberg i Vassily Kandinsky aprofundeix en la relació d’amistat i mútua admiració entre el compositor i l’artista, una sala en la qual s’arribarà a entendre com Kandinsky era capaç de fer música amb la seva pintura i com Schönberg dibuixava entre partitures.

A la imatge, inauguració “Kandinsky i Rússia”.

