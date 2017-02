El Museu Reina Sofía rep donacions i dipòsits de Marcel Broodthaers 

Després de finalitzar la retrospectiva que s’ha pogut veure al Reina Sofia sobre Marcel Broodthaers (Brussel·les, 1924-Colònia, 1976), el Museu ha rebut diverses donacions i dipòsits d’obres de l’artista belga que s’integraran a la Col·lecció, en què el seu treball juga un important paper i en la qual es vol potenciar la presència de les seves creacions.

Broodthaers compta amb una obra molt extensa en la que ha utilitzat múltiples materials. A més, va construir objectes paradoxals i va basar la seva creació en el llenguatge. El seu treball es troba en les col·leccions del MoMA de Nova York, de la Tate Modern de Londres, de l’Stedelijk Van Abbemuseum d’Eindhoven, del Centre Pompidou de París i del MACBA de Barcelona. La Col·lecció del Museu Reina Sofia comptava fins ara amb quatre obres: Panell with Eggs and Stool, 1966, L’art et les mots, 1973, adquirides totes dues el 2009; Chez votre Fournisseur, 1968, adquirida en subhastes en 2011; i Fèmur de la femme française, 1965, dipositada al Reina Sofia per la Sonnabend Collection de Nova York.

Les donacions

La seva vídua, Maria Gilissen Broodthaers, ha donat al Museu 5 pel·lícules. D’una banda, Uneix seconde d’éternité (D’après uneix idée de Charles Baudelaire), 1970. (També denominada La signature), una pel·lícula en 16 mm. que es va fer utilitzant tècniques d’animació en la qual Broodthaers va traçar les seves inicials en 24 passos (un segon), filmant cada un en una obertura de l’obturador de la càmera. I de l’altra, el conjunt format per 4 pel·lícules anomenat Cinema Modèle. És una instal·lació que permet una visió global de l’ús que Broodthaers va fer del mitjà cinematogràfic. Les pel·lícules estan dedicades a poetes i artistes de diferents èpoques, totes a manera d’homenatges. -La Clef de l’Horloge. Poème cinématographique a l’honneur de Kurt Schwitters, 1957 (16 mm, B / N, so, 7 ‘) -La Pipe (Magritte), 1969, -La Pluie (Projet pour un texte) 1969 (16 mm, B / N, sense so, 3 ‘) -A Film by Charles Baudelaire, 1970 (35 mm, color, so, 6’30”),

Els dipòsits

Quant als dipòsits, els col·leccionistes Ricardo i Susana Steinbruch (Brasil), han acordat deixar al Museu per un període de 5 anys prorrogable l’obra Pool (Toll / gallina), de 1966. Es tracta de dos barrils de fusta pintats (un amb guix) i closques d’ou enquadrats en l’etapa en què Marcel Broodthaers, després d’anys de lliurament a la poesia, es va iniciar en les arts plàstiques. D’altra banda AFCA (American Friends of Contemporary Art) ha cedit també per un període de cinc anys prorrogable Le Corbeau et li Renard (El corb i la guineu // The Crow and the Fox), (1967-1968), una obra que va contribuir a posar punt final a la “classe de pop art nacional” de Broodthaers, i va obrir la transició des de l’acumulació-assemblage al muntatge cinematogràfic-plàstic.

