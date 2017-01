El Museu Nacional de Ceràmica exposa les “estructures somiades” de Teresa Aparicio

El dia 19 de gener s’ha presentat al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí” de València l’exposició “Teresa Aparicio. Estructures somiades”, organitzada pel mateix Museu Nacional de Ceràmica. La presentació ha anat a càrrec del director del Museu, Jaume Coll i de l’artista Teresa Aparicio.

La mostra presenta 31 obres de la ceramista Teresa Aparicio (València, 1948) el fil conductor és el concepte d’estructura subjacent en totes elles. Aquesta està marcada per una línia que travessa l’obra i que funciona com a eix al voltant del qual s’estructuren la resta d’elements. Alguns d’ells, de mida petita, funcionen segons el principi d’acumulació, apilats uns sobre altres. Totes les obres estan realitzades en gres, a vegades esmaltat i en altres obres, nu i acolorit, i en porcellana blanca o de color. Aquests materials ceràmics, cuits tots dos a 1280ºC, es combinen amb peces de fusta i ferro.

Amb una formació en ceràmica a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de València, Teresa Aparicio exposa per primera vegada de forma individual al Museu Nacional de Ceràmica, la qual cosa suposa segons les seves pròpies paraules, “un somni”, com les seves estructures, així com “una gran responsabilitat”. No obstant això no és la primera vegada que la seva obra es pot veure al Museu, ja que va participar en les mostres col·lectives “Ceràmica, infinites respostes” en 2009, “Dues cultures, dos mestres i el seu llegat. Plèiade Keramos “en 2011,” Mestres de la ceràmica i les seves escoles “el 2013 i” El narrador d’objectes. In memoriam, Arcadi Blasco “en 2014, exposició en homenatge al ceramista Arcadi Blasco, desaparegut el 2013.

L’exposició “Teresa Aparicio. Estructures somiades” estarà oberta al públic a partir de demà 20 de gener i fins al 26 març 2017.

