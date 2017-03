El Museu Morera celebra el seu centenari amb “Connexions”

Aquest 2017 se celebra el centenari del Museu d’Art de Lleida, avui Museu d’Art Jaume Morera, un dels museus d’art modern i contemporani més antics de l’Estat espanyol. Inaugurat l’11 de maig de 1917, el Museu ha desplegat al llarg de tots aquests anys una activitat desigual en funció de les circumstancies històriques que ha viscut. La seva col·lecció ha anat creixent paral·lelament a la seva missió d’explicar l’art de la Lleida del segle XX fins a convertir-se en una de les col·leccions més importants del país.

Per commemorar aquesta efemèride, el Museu d’Art Jaume Morera presenta l’exposició Connexions, un projecte que pretén, sobre la base del diàleg que es pot establir entre algunes de les seves millors obres i aquelles altres procedents de les principals col·leccions artístiques del país, posar de manifest la rellevància de la seva col·lecció. Els responsables de la tria de les obres han estat alguns dels millors historiadors i crítics d’art del país, col·laboradors del Museu en diferents moments, que hi han aportat el seu punt de vista particular a través de les connexions que han proposat entre una peça del Museu i una altra procedent de les col·leccions catalanes. Francesc Fontbona, Mariona Seguranyes, Eliseu Trenc, Josep Casamartina, David Santaulària, Joan M. Minguet, Vicenç Altaió, Pilar Bonet, Àlex Mitrani, Sílvia Muñoz, Manuel Guerrero, Pilar Parcerisas, Frederic Montornés, Teresa Blanch, Oriol Fontdevila i Cèlia del Diego han cercat connexions directes, reveladores, emotives i fins i tot imprevistes, que abasten cronològicament la totalitat de la col·lecció.

El resultat és una exposició sorprenent, que incideix en la contemporaneïtat i que explora el sentit final que configura el fet artístic, l’art de la crítica i les seves possibilitats discursives. No hi falten les obres icòniques, però fins i tot els objectes més humils hi dialoguen d’igual a igual, hi aporten noves visions i significats i escapen de les classificacions i de les simples etiquetes. Les connexions aportades constitueixen per si mateixes un conjunt de relats que traspuen el que ha estat l’art del segle XX i la seva crítica. Connexions que es revelen en múltiples dimensions i que es mouen entre la certesa i l’imprevist.

L’exposició Connexions s’inaugura el 9 de març i es pot visitar a l’Espai 1 (Major, 31, Lleida) i a l’Espai 2 (Blondel, 40, Lleida) fins a l’1 d’octubre de 2017.

A la imatge, fragment de la “Connexió” dels Glaçons de Benet Rossell (1970-1971) i la Pedra de Carles H. Mor (2007).

