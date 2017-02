El Museu d’Història rep en donació permanent de Ricard Planas l’obra “Família”, d’Enric Marquès

El Museu d’Història de Girona (MHG) ha rebut en donació permanent el quadre Família, d’Enric Marquès Ribalta, cedit pel crític d’art gironí i fundador de la revista Bonart, Ricard Planas. La peça es va presentar l’estiu passat en una exposició d’entrada gratuïta, comissariada pel mateix Planas i titulada “Enric Marquès: de El Fayum a l’estampa popular”, que es va poder visitar fins al 6 de novembre de 2016. Des del dia 20 de febrer, i gràcies a la donació rebuda, el Museu compta en la seva col·lecció amb una nova obra d’art que ajuda a explicar i a entendre millor una part important de la història de la ciutat, així com la seva trajectòria artística i cultural.

Un dels principals objectius del Museu d’Història de Girona és la gestió del patrimoni històric i cultural de la ciutat, una tasca que porta implícita una feina important de recerca, conservació i divulgació. Per aconseguir-ho, “és imprescindible comptar amb la complicitat de la ciutadania, que ha de poder trobar en el Museu una via de creació i d’afirmació d’identitat col·lectiva i diversa, i que ha de poder contribuir efectivament en la creació i en la millora d’aquest equipament”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Una de les millors maneres de fer-ho és cedint objectes i elements significatius per la història i la cultura de Girona, ja que aquest fet permet el gaudi col·lectiu i públic del patrimoni, alhora que ajuda a difondre’l i que contribueix a la formació i a l’avenç del Museu en si mateix.

Sobre l’obra objecte de la donació, Ricard Planas ha afirmat que “amb aquesta pintura m’atreviria a dir que Marquès va pintar un àlbum familiar. Un relat socialitzat de la pròpia vida. Una família, no només la seva família, que com en les pintures d’El Fayum retraten la vida i la mort.”

La vida, doncs; i la família, així com l’entorn i la història, són els elements que traspuen en aquesta obra, que ja llueix a les sales permanents del MHG i que contribueix de manera eficient a mostrar la diversitat de mirades, d’accions i de personalitats que han configurat la història recent de la nostra ciutat.

Respecte de l’ingrés del quadre a la col·lecció permanent del Museu, la filla de l’autor, Lucy Marqués, feia aquesta reflexió en una carta enviada a l’historiador Joaquim Nadal, qui ha intercedit en la cessió: “Encara no em crec que el quadre tan preciós Família ja hagi tornat a la col·lecció de les obres del meu pare, després de tants anys! Estic molt contenta que aquest quadre tan important sigui al Museu d’Història. Moltes gràcies per aconseguir la donació de part de Ricard Planas. La pròxima vegada que vingui a Girona, em farà molta Il·lusió veure el quadre. Recordo el meu pare assegut a la cuina, esmorzant i llegint el diari del matí, amb el quadre davant seu, a l’entrada. Era un quadre important per a ell. És un quadre preciós”.

A la imatge, Marta Madrenas, Ricard Planas, Sílvia Planas i Carles Ribas.

Etiquetes: Carles Ribas · Enric Marquès · Marta Madrenas · Museu d'Hisòtria de Girona · Ricard Planas