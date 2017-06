El Museu d’Història proposa una reflexió a l’entorn del diàleg entre la fam i la història

El Museu d’Història de Girona proposa una reflexió sobre el diàleg entre la fam i la història amb la mostra “Fam i abundàncies”, produïda per la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya i que es podrà visitar a l’equipament fins al 27 d’agost. El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va participar en la inauguració de l’exposició.

“Fam i abundàncies” té com a objectiu oferir una mirada amb perspectiva històrica sobre un tema punyent i important per a la nostra societat i proposa un recorregut cronològic a través de diferents moments de fam crònica en la història, al temps que presenta els diversos sistemes que ha emprat la població per a fer-hi front: sistemes tecnològics, com la invenció de maneres per a conservar aliments o l’especialització dels estris agrícoles; sistemes econòmics, com la industrialització i la productivitat massiva, o sistemes socials, com l’assistència caritativa o les revoltes per aconseguir un repartiment més just. L’exposició també compta amb un espai destinat al públic infantil, amb una oferta diversa de contes i entreteniments a l’entorn de l’alimentació.

Al llarg dels temps, la humanitat ha patit moments de carestia i també ha gaudit d’abundància d’aliments, la qual cosa ha influït de manera decisiva en la seva trajectòria històrica. Encara avui aquesta és una realitat que provoca grans diferències socials; al nostre món hi ha una forta contradicció entre l’abundància de què gaudeixen alguns països i la situació d’extrema carestia que pateixen molts d’altres, causada per violències de tota mena. Igualment, són evidents les diferències entre barris d’una mateixa ciutat, o entre estructures socials d’un mateix entorn geogràfic.

“Fams i abundàncies” és la primera exposició realitzada de manera conjunta pels membres de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (xMHCat). Constituïda l’any 2010 amb el lideratge del Museu d’Història de Catalunya i el suport de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la xMHCat té l’objectiu de reforçar i consolidar la memòria col∙lectiva del poble català tot potenciant i dinamitzant aquells museus i monuments que ajudin a entendre l’evolució històrica del nostre país, en reafirmin la nostra identitat i la projectin cap al futur.

La xMHCat està constituïda per 11 museus: Museu de Terrassa, Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet, Museu Comarcal de Cervera, Museu de Cambrils, Museu d’Història de l’Hospitalet, Museu d’Història de Girona, Museu d’Història dels Jueus de Girona, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, Museu de Tortosa i Museu d’Història de Catalunya.

Aquesta exposició ha permès a la major part dels museus membres de la xarxa l’aportació de diversos objectes de les seves col·leccions. Per tant, és un bon exemple de com la xarxa esdevé una plataforma d’innovació i cooperació, que permet compartir experiències i coneixements entre les institucions que en formen part i els seus professionals pel benefici general, aconseguint presentar un projecte molt més interessant.

Paral·lelament, el Museu d’Història de Girona ha programat algunes activitats enfocades a posar de manifest tant els moments de carestia com els d’abundància a la nostra ciutat. Així, es proposa una taula rodona on es debatrà a l’entorn de la cuina i l’abastament en una època de penúria i gran necessitat com fou la guerra civil, unes visites temàtiques per l’antic barri xino gironí que acabaran amb una proposta de vermut pecador, o un taller on s’aprendrà a cuinar l’exquisida salsa medieval coneguda amb el nom exòtic d’almadroc.

