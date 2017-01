El Museu d’História de Girona ingressa dues obres de Tharrats i Pons Martí

Les pintures a l’oli La romería de San Isidro, de Joan-Josep Tharrats, donada per la família Tharrats, i Els setges de Girona, de Jaume Pons Martí, donada per la Galeria El Claustre, s’incorporaran al Museu d’Història de Girona. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, assistiran el dia 17 de gener a les 19 h al mateix museu l’acte de donació d’aquestes obres.

L’objectiu del Museu d’Història de Girona és conservar el patrimoni històric i cultural de la ciutat i posar-lo a disposició de la ciutadania, per tal de contribuir a crear i cohesionar una identitat col·lectiva i per ajudar a difondre la història de Girona. Per aquest motiu, l’ingrés d’aquestes dues noves peces d’art contribuirà a aprofundir en el discurs i en la divulgació de la història i la cultura de la ciutat.

En el pròleg de Perfils i Semblances (sonets de Josep Tharrats i textos i pintures de Joan-Josep Tharrats, Ajuntament de Girona, 1990), Modest Prats reflexiona sobre la història, la cultura i el patrimoni i la seva transmissió en el temps. I escriu que va ser fent una nova mirada al passat que va “poder reconstruir una altra ciutat ignorada, on retrobava, a poc a poc, les arrels més autèntiques, on reconeixia veus fins al moment només pressentides, i on podia bastir, en el somni encara, la ciutat d’un futur possible”. Un futur que “no es construeix sobre el no-res de la selva o del desert. Per això cal triar aquelles línies del passat de les quals vol ser continuació i superació alhora”.

En aquest sentit, es pot afirmar que la incorporació d’aquestes obres al fons del Museu és un pas més en el camí de retrobament de les arrels de la nostra història i de seguiment de les línies del nostre passat.

D’una banda, hi ha la pintura de Joan-Josep Tharrats, titulada La romería de San Isidro (oli sobre tela; tríptic; 130 x 413 cm.), que passarà a completar la col·lecció d’obres d’aquest artista, que ja sumen un total de 35. Totes elles formen part del fons d’art de l’Ajuntament i són importants per explicar la dinàmica cultural de Girona durant la segona meitat del s. XX.

La Galeria El Claustre ha donat al Museu una obra interessant de contingut històric i valor artístic i iconogràfic: Els setges de Girona, de Jaume Pons Martí. Aquest quadre, que s’ubicarà a la sala dedicada a relatar la Guerra del Francès, ajudarà a explicar millor un moment clau de la història de la ciutat: els setges patits a inicis del s. XIX.

Dues peces, doncs, que a més d’ampliar quantitativament i qualitativa el fons d’art municipal, tindran també una funció didàctica i formativa i permetran millorar la cohesió entre la ciutadania i la seva pròpia història, que és, en definitiva, una de les principals missions del Museu d’Història de Girona.

A la imatge, Joan-Josep Tharrats.

Etiquetes: Jaume Pons Martí · Joan Josep Tharrats · Museu d'Història de Girona