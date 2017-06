El Museu del Romanticisme presenta l’obra del fotògraf Karlheinz Weinberger

El Museu del Romanticisme, c/ Sant Mateu 13 de Madrid, acull de l’1 de juny al 17 de setembre En un cercle de rebels, exposiciócomissariada per Alberto García-Alix dedicada a l’obra del fotògraf Karlheinz Weinberger.

El Museu del Romanticisme participa un cop més al festival PHotoEspaña, una cita ineludible per a aquest museu madrileny consagrat al segle XIX, segle en què precisament es va inventar la fotografia. A partir del proper dia 1 de juny i fins al 17 de setembre el Museu del Romanticisme acull una exposició que mostrarà per primera vegada a Espanya la fotografia del suís Karlheinz Weinberger (1921-2006), que va treballar durant tota la seva vida com a mosso de magatzem però va dedicar tot el seu temps lliure a la seva passió, la fotografia.

Va començar a fer fotografies quan era adolescent. En els anys 40 es va unir al famós club gai underground Der Kreis (“El Cercle”) i, sota el pseudònim de “Jim”, va començar a publicar les seves fotos a la revista del mateix nom, un referent internacional per al moviment homosexual, editada a Zuric entre 1943 i 1967.

Des de finals dels anys 50, Weinberger va retratar a joves rebels del seu país que es vestien per desafiar els rols tradicionals de masculinitat i feminitat, reciclant els símbols de Rebel sense causa i inventant les seves pròpies a través de la customització del seu vestuari. Jaquetes vaqueres amb adorns rudimentaris, grans cinturons i medallons fets a mà es convertirien en els senyals d’identitat de la joventut de Zuric, decidits a trencar amb la correcció suïssa. La seva sèrie dedicada als motoristes, rockers i xaperos ofereix un sorprenent retrat d’una inconformista Suïssa, una generació de postguerra a la recerca de la seva identitat. Una vintena d’aquestes obres es podran veure al Museu del Romanticisme.

Descobert pel públic poc després de la seva mort el 2006, el treball de Karlheinz Weinberger ha estat exposat arreu del món i recollit en moltes publicacions. Aquesta mostra comissariada per Alberto García-Alix forma part de la secció Carta Blanca que el fotògraf té en l’edició del 20 aniversari de PHotoEspaña.

A la imatge, fotografia de Karlheinz Weinberger.

