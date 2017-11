El Museu del Prado celebra el seu 198 aniversari

El Museu del Prado celebrarà el seu 198 aniversari el 19 de novembre amb un concert inspirat en els Caprichos de Goya i l’accés gratuït a la col·lecció permanent i exposicions temporals.

A més de l’accés gratuït a la col·lecció permanent i a l’exposició temporal, L’esperit de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prat, i la targeta-regal familiar als nens menors de 14 anys, el Museu del Prado amplia l’oferta d’audioguies amb tres nous itineraris per les obres fonamentals de la col·lecció per celebrar el seu 198 aniversari.

Durant el matí d’aquesta jornada festiva, a l’Auditori tindrà lloc un col·loqui sobre el concert Caprichos de Goya que se celebrarà a la tarda i es retransmetrà en directe per Ràdio Clàssica. En aquest concert, s’interpretaran dues peces inèdites en estrena mundial: una a càrrec del compositor alemany Robert HP Platz i una altra a càrrec de la japonesa Heiko Harada.

