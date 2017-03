El Museu do Amanhã obté el Premi MIPIM al l’edifici més innovador

El Museu do Amanhã (Museu del Demà) de Rio de Janeiro, dissenyat per l’arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, ha estat guardonat amb el premi MIPIM a l’edifici sostenible més innovador que atorga MIPIM, la fira internacional del mercat immobiliari més important del món que se celebra anualment a Cannes (França).

El Jurat del premi ha destacat que el Museu del Demà és un edifici singular dedicat a la recerca d’un futur diferent. La seva arquitectura sostenible interactua amb els continguts i contribueix a un millor ús dels recursos. Entre les innovacions de l’edifici s’inclouen els panells solars que segueixen el moviment del sol per maximitzar l’absorció d’energia, la recollida de l’aigua de pluja per a la seva reutilització i la canalització de l’aigua obtinguda de les profunditats de la Badia de Guanabara per al seu ús en els sistemes d’aire condicionat del Museu, que després de ser utilitzada per les làmines d’aigua als costats de l’edifici, es retorna filtrada i neta a la badia mitjançant petita cascada. L’ús racional de l’aigua també s’ha tingut en compte en el tractament i la reutilització de l’aigua dels lavabos, piques i dutxes de l’edifici, així com l’aigua provinent de la deshumidificació de l’aire, que en total pot arribar a sumar 4,000 litres d’aigua al dia . El resultat d’aquestes innovacions és l’estalvi de 9,6 milions de litres d’aigua i 2.400MWh d’electricitat, l’energia necessària per abastir a 1.200 llars. Ha estat el primer museu brasiler en obtenir el certificat LEED Gold. També el projecte paisatgista de l’edifici, signat pel despatx especialitzat Burle Marx, està composat per espècies natives que requereixen una mínima quantitat d’aigua.

Cal remarcar que el Museu do Amanhã, en el seu primer any d’obertura, ha rebut més d’1,4 milions de visitants superant àmpliament les expectatives de la direcció del museu pel primer any (450.000). La xifra de visitants supera la suma de totes les visites als següents tres museus més visitats del Brasil.

Creat per ser un lloc on la ciència es fusioni amb la cultura, la tecnologia i l’art, el Museu do Amanhã ha guanyat reconeixement internacional i les seves exposicions han estat guardonades amb l’International Design and Communication Award de Canadà, mentre que el seu disseny arquitectònic ha guanyat el Best New Museum concedit pel Leading Culture Destination Awards.

