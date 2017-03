El Museu del Cinema i la Universitat organitzen un seminari internacional

El Museu del Cinema de Girona organitza, juntament amb la Universitat de Girona i amb el suport de l’Ajuntament de Girona, l’11è seminari sobre els antecedents i orígens del cinema sota el títol “Presències i representacions de la dona en els primers anys del cinema 1895 – 1920”, els dies 30 i 31 de març. L’EspaiCaixa acollirà l’esdeveniment, únic a l’Estat espanyol, que té com a objectiu ser un fòrum internacional de discussió i debat, i un espai on 35 investigadors d’arreu el món difondran les seves recerques en aquest àmbit.

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha volgut agrair “la tasca que està duent a terme el Museu del Cinema com a espai únic i singular de difusió i recerca d’àmbit internacional” alhora que ha volgut ressaltar que “l’Ajuntament treballa i seguirà treballant perquè la cultura, en general, i la indústria audiovisual, en concret, tingui Girona com a referent”.

El seminari “Presències i representacions de la dona en els primers anys del cinema 1895 – 1920” té com a hipòtesi de partida la idea d’intentar dur a terme la confluència entre dues formes d’aproximació a l’estudi del cinema: la reflexió historiogràfica centrada en l’estudi de les fonts originàries, i la reflexió teòrica que qüestiona les formes de representació dominants, especialment el poder de la masculinitat en el cinema.

Les 35 intervencions es divideixen en 4 blocs dedicats al tema central del seminari i un apartat especial sobre la llanterna màgica. Els 4 blocs sobre l’estudi de la presència i la representació de la dona en el cinema dels inicis, des de diferents punts de vista i àmbits són els següents: “Presències de la dona en la indústria cinematogràfica”, el dia 30 de març al matí; “Feminismes polítics”, dijous a la tarda; “Arquetips nacionals de la dona”, el dia 31 al matí, i “Representacions de la dona”, que clourà el seminari, divendres a la tarda.

En el marc del seminari també s’organitzen diverses activitats obertes al públic, entre les quals destaca la projecció de cinema mut amb música en directe de piano, que tindrà lloc el dia 30 de març a les vuit del vespre al Cinema Truffaut. Es tracta d’una activitat programada per la Filmoteca de Catalunya amb films dels seus fons.

Aquest seminari es convoca cada dos anys des del 1999 sota una temàtica que proposa l’organització i que és el nexe comú de les ponències i comunicacions que es llegeixen al llarg dels dos dies que dura el seminari. L’organització encarrega les ponències a diferents investigadors i obre una convocatòria internacional per a la presentació de comunicacions. L’any següent es publiquen les actes del seminari. Dins de cada seminari hi ha també un apartat especial dedicat a les comunicacions sobre precinema, malgrat que no responguin a la temàtica central del seminari en qüestió.

