El Museu del Cinema cedeix un objecte del seu fons a la House of European History de Brussel·les

El Museu del Cinema ha cedit a la House European History un praxinoscopi teatre d’Émile Reynaud (1879) de la col·lecció Tomàs Mallol i també dues imatges de dos objectes del fons del museu, el cartell “Cinématographe Lumière” i una cronofotografia de placa fixa d’Étienne-Jules Marey. Aquest centre s’inaugurarà el dia 6 de maig

L’objecte cedit pel Museu del Cinema és un praxinoscopi teatre, un aparell precinematogràfic d’animació d’imatges dibuixades, inventat per Émile Reynaud el 1879. Émile Reynaud és considerat el pare del cinema d’animació gràcies als diversos invents com el praxinoscopi, el teatre òptic o el praxinoscopi teatre. El Museu del Cinema conserva i exposa la majoria dels invents que va idear Émile Reynaud.

La House of European History, que depèn del Parlament Europeu, s’inaugurarà aquest dissabte 6 de maig. Situada a la capital de Bèlgica, serà un espai per debatre, qüestionar i reflexionar sobre la història d’Europa.

L’exposició permanent de la House of European History guiarà els visitants a través d’un recorregut per la història europea. Per donar als visitants una millor comprensió dels tumultuosos esdeveniments del segle XX, l’exposició permanent es centrarà en primer lloc en les conviccions i creences que defineixen el segle XIX – “l’entrada a la modernitat” d’Europa – abans de passar a considerar el descens d’Europa cap a la guerra i la destrucció. Això serà seguit per la recerca d’una vida millor en una Europa cada vegada més unida. Finalment, s’animarà als visitants a pensar en l’Europa d’avui, l’estat i la posició de la Unió Europea, i la part que cadascú pot exercir en la configuració del futur d’Europa. Les exposicions estaran disponibles en els 24 idiomes oficials de la Unió Europea i l’entrada serà gratuïta.

A l’exposició permanent, a més del praxinoscopi teatre d’Émile Reynaud de la col·lecció Tomàs Mallol, també s’hi exhibiran dues imatges de dues peces del fons del museu: el cartell “Cinématographe Lumière” (1895) i una cronofotografia de placa fixa d’Étienne-Jules Marey (1882-87).

