El Museu del Cinema adquireix la col·lecció de cinema Francesc Junyent

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el director del Museu del Cinema, Jordi Pons; el gerent de la Fundació Museu del Cinema, Joan Boadas, i la vídua de Francesc Junyent, Elionor Vilanova, han presentat l’adquisició per part del Museu del Cinema de la Col·lecció Francesc Junyent de precinema i cinema infantil. Alguns dels objectes s’exhibiran en la propera mostra temporal que es dedicarà a la llanterna màgica i que s’inaugurarà el proper 27 de juny. Altres peces quedaran exposades properament de manera estable a l’exposició permanent del Museu.

El Museu del Cinema incorpora, així, 791 objectes de la col·lecció que està composta per dos grans apartats: precinema i cinema infantil. L’apartat de precinema està dedicat principalment a la llanterna màgica (23 llanternes i 173 plaques de vidre), tot i que també hi ha altres elements relacionats amb el teatre d’ombres, la imatge en moviment o la fotografia esteroscòpica (161 elements). La part de cinema infantil, composta per 410 elements, està en bona part dedicada als productes derivats de la marca de Cine NIC i també conté un bon nombre de joguines relacionades amb la imatge en moviment, ja siguin projectors, com joguines variades.

“Els fons i les col·leccions patrimonials que conserva el Museu del Cinema no ha parat de créixer des que el 1994 l’Ajuntament va comprar la Col·lecció Tomàs Mallol per crear el Museu i avui, amb la incorporació d’aquest fons, se’n reforça l’excel·lència”, ha remarcat l’alcaldessa de Girona, que també ha destacat que “no es podia deixar escapar l’oportunitat que el Museu disposés d’una col·lecció de precinema feta amb rigor i estima pel patrimoni cinematogràfic i que, a més, està feta a Catalunya”. L’alcaldessa també ha agraït a Elionor Vilanova, vídua de Francesc Junyent, el fet d’haver ofert al Museu la possibilitat d’adquirir la col·lecció i les facilitats donades per fer-ho possible.

El Museu del Cinema destaca per tenir una de les col·leccions de precinema i de cinema dels primers temps més importants i singulars del món. “Amb l’ingrés de la Col·lecció FrancescJunyent, perfectament conservada, el Museu millora quantitativament i qualitativa aquest àmbit i en conseqüència reforça el nivell d’excel·lència de les seves col·leccions, especialment en l’apartat dedicat a la llanterna màgica”, ha manifestat el director del Museu del Cinema, Jordi Pons.

Francesc Junyent fou professor d’ensenyament secundari i tingué al llarg de la seva vida una gran activitat de divulgació cultural, que el portà a fundar i a presidir entitats culturals del Bages, i a ser autor de diversos llibres de divulgació del patrimoni històric, artístic i natural, especialment de la comarca del Bages. Fou amic de Tomàs Mallol i fruit d’aquesta amistat va néixer l’interés de Junyent pel precinema i la decisió de començar aquesta col·lecció.





Etiquetes: Francesc Junyent · Museu del Cinema