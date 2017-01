El Museu de Montserrat impulsa el Cercle d’amics del MDM

El Museu de Montserrat té el propòsit de crear el Cercle d’amics del Museu de Montserrat amb les persones que estimen l’art i que connecten, tot i que en nivells diferents, amb l’humanisme obert i inclusiu que intenta transmetre el museu amb el seu treball.

Per aquest motiu, el pare Laplana, com a director del Museu de Montserrat s’està adreçant a diferents persones relacionades amb el món de la cultura per incorporar-los com a socis d’aquest Cercle del MDM. La incorporació com a soci no suposarà cap ob ligació ni cost. En contraprestació, els socis disposaren d’un carnet acreditatiu amb què es podran obtenir diversos avantatges, a la vegada que s’impulsarà un nou servei per correu electrònic amb informació personalitzada de les activitats que es portin a terme tant al Museu com a Santa Cecília de Montserrat.

Etiquetes: Cercle d'amics del Museu de Montserrat · Museu de Montserrat · Pare Laplana