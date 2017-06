El Museu de Cervera acull una retrospectiva de l’escultor Antoni Boleda

El Museu de Cervera acull l’exposició retrospectiva de l’escultor Antoni Boleda que resumeix la seva llarga trajectòria. Organitzada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, es pot veure del 8 de juny al 30 de juliol.

Antoni Boleda i Ribalta (Tàrrega, 1945) va formar-se com a tallista joier a les Escoles Salesianes de Barcelona on, també, el curs 1959-1960 va obtenir el títol de Sotscampió Provincial de Barcelona. Va començar primer al taller d’Enric Monjo, on es treballava profusament la imatgeria: les tècniques tradicionals com el fang, l’escaiola, la fusta o l’alabastre, per continuar amb el mestratge d’escultors com Joan Rebull o Ferran Bernard.

L’any 1969, després d’acabar Belles Arts a Barcelona, va guanyar el primer premi d’Escultura para Profesionales de Valladolid; l’any següent, a Bilbao, va obtenir el segon premi i la medalla de plata en la secció de trofeus i medalles de la I Bienal Artística del Deporte para el Arte; i el 1971 rebria un allau de reconeixements: a Santiago de Compostela, el primer premi d’escultura; novament a Bilbao, el tercer premi d’escultura de la Primera Copa de Hockey del Mundo; a Barcelona, el premi d’adquisició de la III Biennal Internacional de l’Esport en Belles Arts amb l’obra Atletes Marató i, el mateix any, en finalitzar els estudis universitaris en l’especialitat d’escultura, li fou concedida la beca Amigó Cuyàs, que li permeté viatjar a Londres on conegué i quedà especialment fascinat per l’obra de Henry Moore.

El 1974 s’incorpora a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Tàrrega, com a professor de modelatge, on impulsarà el taller d’escultura. El 1980 esdevé director de la mateixa escola. A finals dels 70 rebé l’encàrrec de realitzar la primera escultura de tot el país dedicada a l’expresident Lluís Companys, inaugurada l’11 de setembre de 1979 al Tarròs. L’any 2006, després de tres dècades dedicades a l’ensenyament de l’escultura, en tots els seus àmbits, finalitzà la seva etapa de professor.

La inauguració de l’exposició té lloc el 8 de juny a les 8 de la tarda al Museu de Cervera i hi intervindran el propi artista i també el comissari de l’exposició, Joanpere Massana.

