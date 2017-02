La fotògrafa i videoartista finlandesa Eija-Liisa Ahtila obrirà a l’abril la nova temporada d’exposicions del Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) a La Corunya, que continuarà amb tres grans exposicions individuals d’artistes reconeguts a nivell internacional -Maude Schuyler, Pablo Genovés i Lita Cabellut – i la mostra col·lectiva dels tres guanyadors de la Beca de Creació Artística a l’Estranger en 2015. Paral·lelament, el Museu ha dissenyat una àmplia oferta d’activitats i aposta per la consolidació dels programes de suport al sector cultural i creatiu.

L’agenda d’exposicions es va inaugurar a finals del mes de gener amb la mostra col·lectiva Vetllar i Desvetllar, que recull les obres dels 17 artistes que van participar en els anys 2015 i 2016 en el Programa de Residències Artístiques internacionals i locals del MAC. La mostra, que estarà oberta al públic fins al pròxim 23 d’abril, compta amb una selecció d’obres de diferents formats, temàtiques i gèneres, així com amb la participació d’artistes de Canadà, Xile, Argentina, Portugal i Espanya. El dia 27 d’abril s’inaugura Ecology of Drama, la primera exposició completa a Espanya de la videoartista finlandesa Eija-Liisa Ahtila, una de les artistes més reconegudes internacionalment, premiada a la 51º Biennal de Venècia i guanyadora d’un Vincent Award. La mostra, que inclou cinc videoinstal·lacions, una sèrie fotogràfica, una sèrie de dibuixos i una obra inèdita, té com a tema principal la natura.

El MAC portarà al maig a la reconeguda fotògrafa americana Maude Schuyle Clay, que exposarà per primera vegada a Espanya i per segona a Europa. Les seves fotografies han aparegut en prestigioses publicacions com Esquire, Fortune o Vanity Fair. La mostra Mississippi History, comissariada pel belga Alain D’Hoogue, recull centenars d’imatges del seu Delta natal, descobrint la seva visió de la gent, l’arquitectura i els paisatges del Mississippi.

El mes de setembre portarà a Corunya Les mutacions polifòniques de Pablo Genovés, un dels fotògrafs espanyols amb major projecció internacional. Gran coneixedor de la història de la fotografia, el seu procés de treball s’inicia amb l’apropiació d’antigues imatges en blanc i negre sobre les quals intervé per crear efectes de gran potència plàstica. La mostra girarà entorn la representació de les catàstrofes naturals, no només en l’àmbit de l’art sinó també en el de la il·lustració científica. Violències naturals enfront de violències humanes.

L’esperada exposició de Lita Cabellut, Testimoni, s’inaugura a finals d’octubre. Des de la seva primera exposició el 1978, l’obra de Cabellut ha estat exposada a tot el món, i ara arriba a Galícia. L’artista tracta de sacsejar la consciència de l’espectador pintant als perdedors de la societat, gent solitària i sense veu. L’artista és capaç de veure el patiment fins i tot en els que aparentment han triomfat a la vida. Més enllà dels seus treballs i tècniques més reconegudes, Cabellut és una artista multidisciplinar que treballa amb oli sobre llenç, dibuixos en paper, escultura, fotografia, poesia, poemes visuals i vídeos.

La programació expositiva del MAC portarà a més al juny la mostra col·lectiva dels artistes gallecs Ruth Montiel, Federico Vladimir Strate Pezdirc i Alberto Gràcia, guanyadors de les Beques de Creació Artística a l’Estranger 2015. Sud-Àfrica, Perú, Xile, Argentina, Irlanda i el Marroc han estat les destinacions escollides pels tres joves artistes becats.

Les propostes expositives s’acompanyaran d’un complet i variat programa d’activitats dirigides a públics diversos, incloent gairebé un centenar de cursos i tallers, a més dels ja habituals cicles de conferències, literatura, moda, cinema i música. L’oferta d’activitats, dirigida a tots els públics, tractarà àrees tan diverses com la fotografia, la literatura, la cuina, la dansa, les tècniques artístiques o la il·lustració. Durant la presentació, la directora del MAC, Carmen Fernández Rivera, va emfatitzar que el Museu intenta mantenir sempre en la seva programació “l’equilibri entre els grans noms de l’art contemporani actual i els talents emergents”.

Aquest any, com a novetat, el MAC organitza el cicle de conferències El museu imaginari, protagonitzat pels escriptors Valentín Roma, Carlos i María Virginia Jaua (publicats per l’editorial independent perifèrica, Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial del Ministeri de Cultura), i que pretén abordar, des de l’òptica personal d’aquests autors, l’obra d’altres escriptors i artistes de gran rellevància tot i que, en alguns casos, gairebé secrets. Es tracta doncs d’una relectura de la història de l’art i de la cultura en general, que obre la porta al pensament i als grans temes filosòfics.

D’altra banda, el MAC seguirà aquest any consolidant els seus programes de suport al sector cultural i creatiu de Galícia amb noves convocatòries de les Residències artístiques locals i internacionals. El MAC també desenvolupa, en la seva pròpia seu, un Programa Escolar d’Educació Artística per a col·legis i instituts, i des de la posada en marxa el 2005, ha comptat amb la participació de prop de 75.000 alumnes, procedents de centres d’Infantil, Primària i Secundària de tota Galícia. Durant el passat curs escolar, han estat més de 9.000 alumnes els que van participar en els diferents projectes didàctics a la seu del Museu a la Corunya. El programa, inspirat en les exposicions temporals i pels fons de la Col·lecció, i desenvolupat pel seu propi equip d’educadors, ofereix als grups d’alumnes una immersió en els nous llenguatges artístics a través de tallers.

Cal destacar, així mateix, l’àmplia activitat del MAC en el camp de l’acció social, amb un singular Programa de participació social a través de l’art contemporani. Aquesta iniciativa, pionera al nostre país, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i persones en situació d’aïllament social mitjançant alternatives d’oci saludable a través de l’art i la seva experimentació. En 2016, han estat més de 5.100 els beneficiaris del programa d’acció social del MAC.

A la imatge, “The House”, Eija-Lisa Ahtila.

