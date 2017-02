El Museu d’Arqueologia organitza la conferència “L’arqueologia de Josep Puig i Cadafalch”

El Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona participa activament en la commemoració dels 150 anys del naixement de Puig i Cadafalch. La primera de les activitats programades és la conferència titulada:

L’arqueologia de Josep Puig i Cadafalch. L’arquitectura i l’excavació en la primera meitat del Nou-cents, a càrrec d’Eduard Riu-Barrera, comissari de l’any Josep Puig i Cadafalch.

J. Puig i Cadafalch d’acord amb la terminologia vuitcentista feia de la seva àmplia i extensa dedicació a l’estudi històric de l’arquitectura una forma d’arqueologia, qualificada pròpiament de monumental. De fet la disciplina arqueològica, creada de nou a l’entrada del segle XIX, es corresponia llavors encara més amb l’estudi de l’art medieval o antic que no pas la recerca prehistòrica, associada d’inici a les ciències naturals. L’arqueologia monumental fou doncs el seu camp de treball i així la seva primera contribució, dedicada al sepulcre romà de Favara, a anomenar-la Estudi d’arqueologia arquitectònica… (1888/1892). Però no va ser fins a l’arribada del segle XX que s’hi va dedicar bé fons en una recerca que el portava de l’art romà al romànic. La va endegar no sols des de l’observació i interpretació gràfica, com la majoria d’autors del seu temps, sinó que aviat va imbricar-hi la pràctica d’excavacions, iniciada a l’església de Sant Miquel de Terrassa (1906) i prosseguida per altres petites o grans actuacions, des d’Empúries (1908-1922), a les esglésies de Sant Pere de Terrassa novament (c.1916-1930) o a Sant Miquel de Cuixà (1933-1934 i 1936-1937). L’arqueologia arquitectònica de la qual fou pioner no va tenir una fortuna immediata i avui, en dia, és totalment alinea al camp de l’arquitectura d’on va sorgir.

La conferència tindrà lloc el dia 16 de febrer a les 19 h.

