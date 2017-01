El Museu Cristóbal Balenciaga dedica una completa exposició a Rachel Lowe Lambert Mellon

El Museu Cristóbal Balenciaga s’inaugura el dia 26 de maig, l’exposició Collecting elegance. Rachel L. Mellon ‘s legacy. Una completa exposició a la més rellevant clienta internacional del modista: Rachel Lowe Lambert Mellon. L’exposició de producció pròpia, sota la direcció de M. Hubert de Givenchy, està dedicada a la col·lecció tèxtil i documental formada a partir de les obres que de Mrs. Mellon, una de les millors clientes de la Casa Balenciaga, ha anat rebent el museu.

L’exposició ocuparà el total de les sales expositives del museu durant vuit mesos (27 maig 2017 – 25 de gener de 2018) i comptarà amb 90 peces d’indumentària, i altres tantes addicionals entre esbossos originals, complements, fotografies i documentació.

La major part de les peces pertanyen a la col·lecció del museu, moltes d’elles no s’han exposat mai abans, ja que procedeixen de l’últim llegat de més de 400 obres d’indumentària i complements realitzat a la mort de la nord-americana al museu el 2014 i per les aportacions realitzades des dels arxius de la Fundació Oak Springs Garden Library, fundada per Mrs. Mellon. No obstant això cal destacar la presència d’algunes peces d’altres entitats museístiques com les procedents del Victòria & Albert Museum de Londres i dels Arxius Balenciaga de París.

